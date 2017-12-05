Закрытие трудового сезона-2017
Сегодня, 12:19 | Просмотров: 86 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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НИКОЛАЙ БАРСУКОВ, КОМАНДИР ОБЛАСТНОГО ШТАБА КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»:
«15 лет - очень хорошая дата, через два года будет 55 лет студенческим отрядам кировской области - это именно старым, начиная с советских времен, а 15 лет это возрожденным отрядам с 2002 года».
НИКОЛАЙ БАРСУКОВ, КОМАНДИР ОБЛАСТНОГО ШТАБА КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»:
«Итоги очень хорошие. Развитие студенческих отрядов у нас в области очень хорошее, почему, потому что уже более 800 человек съездило в этом году на объекты нашей страны».
ЕЛИЗАВЕТА СИТНИКОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА "АРБУЗ":
«Это лето я провела во всероссийском детском центре "Орленок" в лагере "Звездный". Это была незабываемая целина, незабываемая смена, я отработала 5 смен. Мне кажется, в этот лагерь мечтают попасть, как взрослые, так и дети».
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Перед началом мероприятия для гостей подготовили несколько фотозон, чтобы каждый смог унести сегодня только яркие фотокадры на память».
Стоит отметить, что с каждым годом количество участников движения студотрядов увеличивается, а работа, выполняемая студентами во время трудового семестра, становится только качественнее.
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