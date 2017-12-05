Закрытие трудового сезона-2017

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«15 лет - очень хорошая дата, через два года будет 55 лет студенческим отрядам кировской области - это именно старым, начиная с советских времен, а 15 лет это возрожденным отрядам с 2002 года».

«Итоги очень хорошие. Развитие студенческих отрядов у нас в области очень хорошее, почему, потому что уже более 800 человек съездило в этом году на объекты нашей страны».

Во Дворце молодежи отметили закрытие трудового сезона и 15-летие возрождения студенческих отрядов Кировской области. C лучшими "бойцами" сезона пообщалась Карина Алоян.Это событие не нуждается в представлении - крупнейшая молодежная организация, которая обеспечивает временной трудовой занятостью почти тысячу молодых людей нашей области, в очередной раз закрывает свой трудовой сезон. В этом году подведение итогов совпало и с праздничной датой.Яркие творческие номера, подведение итогов целины - 2017, награждение лучших из лучших, вручение ветеранских значков и раскрытие главной интриги: кто стал лучшим отрядом по итогам рейтинга Российских студенческих отрядов. И, кажется, все конкурсные рейтинги лишь формальность - они уже одна большая семья.В очередной раз их лето прошло под девизом "труд - крут!". Кто-то работал строителем, кто-то вожатым, кто-то пробовал себя в сфере гостиничного бизнеса и медицины. Как множество других ребят, Елизавета Ситникова уверена - скучное лето - точно не про нее.Стоит отметить, что с каждым годом количество участников движения студотрядов увеличивается, а работа, выполняемая студентами во время трудового семестра, становится только качественнее.