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Новости / Общество

Закрытие трудового сезона-2017

Сегодня, 12:19 | Просмотров: 86 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Во Дворце молодежи отметили закрытие трудового сезона и 15-летие возрождения студенческих отрядов Кировской области. C лучшими "бойцами" сезона пообщалась Карина Алоян.
 
 
Это событие не нуждается в представлении - крупнейшая молодежная организация, которая обеспечивает временной трудовой занятостью почти тысячу молодых людей нашей области, в очередной раз закрывает свой трудовой сезон. В этом году подведение итогов совпало и с праздничной датой.

Закрытие трудового сезона-2017НИКОЛАЙ БАРСУКОВ, КОМАНДИР ОБЛАСТНОГО ШТАБА КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»:
«15 лет - очень хорошая дата, через два года будет 55 лет студенческим отрядам кировской области - это именно старым, начиная с советских времен, а 15 лет это возрожденным отрядам с 2002 года».
 
 
Яркие творческие номера, подведение итогов целины - 2017, награждение лучших из лучших, вручение ветеранских значков и раскрытие главной интриги: кто стал лучшим отрядом по итогам рейтинга Российских студенческих отрядов. И, кажется, все конкурсные рейтинги лишь формальность - они уже одна большая семья.

НИКОЛАЙ БАРСУКОВ, КОМАНДИР ОБЛАСТНОГО ШТАБА КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»:
«Итоги очень хорошие. Развитие студенческих отрядов у нас в области очень хорошее, почему, потому что уже более 800 человек съездило в этом году на объекты нашей страны».
 
 
В очередной раз их лето прошло под девизом "труд - крут!". Кто-то работал строителем, кто-то вожатым, кто-то пробовал себя в сфере гостиничного бизнеса и медицины. Как множество других ребят, Елизавета Ситникова уверена - скучное лето - точно не про нее.

Закрытие трудового сезона-2017ЕЛИЗАВЕТА СИТНИКОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА "АРБУЗ":
«Это лето я провела во всероссийском детском центре "Орленок" в лагере "Звездный". Это была незабываемая целина, незабываемая смена, я отработала 5 смен. Мне кажется, в этот лагерь мечтают попасть, как взрослые, так и дети».

Закрытие трудового сезона-2017КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Перед началом мероприятия для гостей подготовили несколько фотозон, чтобы каждый смог унести сегодня только яркие фотокадры на память».

Стоит отметить, что с каждым годом количество участников движения студотрядов увеличивается, а работа, выполняемая студентами во время трудового семестра, становится только качественнее.


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