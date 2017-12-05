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Новости / Общество

Коллекционер военной формы Николай Зубарев

Сегодня, 12:22 | Просмотров: 85 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Герой нашего следующего сюжета много лет занимается военной историей и с начала двухтысячных увлекся коллекционированием предметов военного быта и военного обмундирования периода с 1918 по 1991 год.
 
 
За время своего коллекционирования Николаю удалось приобрести уникальные вещи. Бескозырка рабоче-крестьянского флота времен великой отечественной войны уникальна тем, что у нее не обычное крепление красной звезды.

Коллекционер военной формы Николай ЗубаревНИКОЛАЙ ЗУБАРЕВ, КОЛЛЕКЦИОНЕР:
«Обычно крепились звезды на "усах", а в этой бескозырке видно, что очень длинный винт. Это не типично для них. Звезда, безусловно, родная, родные эмали. Почему такая звезда - загадка истории».
 
 
Еще один экземпляр - фуражка конца сороковых, начала пятидесятых годов. Среди коллекционеров она имеет название "Жуковка". Поскольку была введена в то время, когда Жуков был министром обороны. Фуражка была единой как для парадного ношения, так и для повседневного, но отличалась кокардой.
 
 
НИКОЛАЙ ЗУБАРЕВ, КОЛЛЕКЦИНЕР:
«В повседневном ношении носилась только вот эта часть, которая называется "орех", а в парадном варианте пристегивались лавровые листья и пришпиливались этим же "орехом". Она могла принадлежать, судя по цвету околыша бархатного, либо танкисту, либо артиллеристу».
 
 
Есть в коллекции китель генерал-лейтенанта Николая Козлова, который в 19 лет стал Героем Советского Союза. Будучи младшим лейтенантом его танк первым ворвался в один из населенных пунктов Украины, был подбит, но еще длительное время вел бой как неподвижная огневая точка.

НИКОЛАЙ ЗУБАРЕВ, КОЛЛЕКЦИНЕР:
«Впоследствии, после окончания академии генерального штаба, Козлов возглавлял самое секретное военное учебное заведение страны - Краснодарское шифровальное училище имени Штыменко. Судя по колодкам, что человек Герой Советского Союза, тоже не слабо воевал».
 
 
Гордость коллекции - военно-морской китель участника парада Победы 1945 года. Уникальность этой вещи в том, что в параде участвовал всего один сводный полк военно-морского флота. Изготавливалась форма по спецзаказу.

НИКОЛАЙ ЗУБАРЕВ, КОЛЛЕКЦИНЕР:
«Вышито все золотой нитью, очень добротные, тяжелые пуговицы. С тыльной стороны тоже у него шлицы. Очень качественно все было сделано. Якобы, что сукно для этих кителей было закуплено в Англии».
 
 
Стоит отметить, что это лишь малая часть коллекции и Николай останавливаться не собирается. В планах дополнить ее формой маршала авиации.


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