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Школьник из Нагорского района представлен к награде "Горячее сердце". Андрей Пшидаток, выйдя однажды вечером на прогулку, никак не ожидал, что спасет чьи-то жизни. Оказавшись рядом с горящим домом, отбросив страх, мальчик вытащил из огня двух женщин и детей.Со дня пожара прошло почти полгода, однако события того июльского вечера Андрей уже не сможет забыть. Простая вечерняя прогулка прервалась страшным пожаром, который мальчик заметил издалека. Во дворе дома полыхала баня, которая была расположена так близко ко входу в дом, что отрезала выход жильцам.В окне Андрей увидел женщин и детей, которые не могли самостоятельно выбраться из задымленной квартиры.Андрей вспоминает, что увидев огонь, надеялся, до последнего момента надеялся, что это не пожар. Обычно местные жители жгут в огородах костры.Когда мальчик оказался на месте, то увидел, что горящую постройку уже тушит сосед.Вскоре на место приехали пожарные, которым удалось остановить распространение огня. Баня сгорела дотла, а вот дом и, самое главное, его жители не пострадали.По словам Андрея, со спасенными он больше не виделся. Вспоминать об этом случае не любит — слишком скромный. О его добром сердце нам рассказали в местной школе. Оказалось, на счету Андрея к 9му классу уже скопилось немало хороших дел.Характеристика ученика переполнена положительными отзывами учителей и грамотами за спортивные достижения. А теперь Андрей стал еще и тем самым другом, на которого хочется равняться.На линейке 1-го сентября Андрея наградили благодарственным письмом и часами от начальника районной пожарной службы. Проявленное мужество отметили и на районном уровне. По инициативе директора Андрей Пшидаток в этом году заявлен на представление к награде Горячее сердце.