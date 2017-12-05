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Школьник из Нагорского района представлен к награде "Горячее сердце"

Вчера, 18:07 | Просмотров: 111 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Школьник из Нагорского района представлен к награде "Горячее сердце". Андрей Пшидаток, выйдя однажды вечером на прогулку, никак не ожидал, что спасет чьи-то жизни. Оказавшись рядом с горящим домом, отбросив страх, мальчик вытащил из огня двух женщин и детей.
 
 
- Я шел с той стороны, увидел пожар у дома. Горела баня. Я решил посмотреть, что там такое. Здесь было все в дыму. А за домом горела баня.

Со дня пожара прошло почти полгода, однако события того июльского вечера Андрей уже не сможет забыть. Простая вечерняя прогулка прервалась страшным пожаром, который мальчик заметил издалека. Во дворе дома полыхала баня, которая была расположена так близко ко входу в дом, что отрезала выход жильцам.

В окне Андрей увидел женщин и детей, которые не могли самостоятельно выбраться из задымленной квартиры.

- Тут были дрова, мы взяли по полену и стали разбивать окна. Там были две женщины и 2 ребенка.
- То есть вы вот из этого окна доставали получается?
- Да!

Андрей вспоминает, что увидев огонь, надеялся, до последнего момента надеялся, что это не пожар. Обычно местные жители жгут в огородах костры.

Когда мальчик оказался на месте, то увидел, что горящую постройку уже тушит сосед.

Школьник из Нагорского района представлен к награде "Горячее сердце"АНДРЕЙ ПШИДАТОК:
«Страшно, да, было однозначно. Мы сначала пытались, думали пожар маленький, думали его потушить, но там баня горела, и пламя уже переходило на вход дома».

Вскоре на место приехали пожарные, которым удалось остановить распространение огня. Баня сгорела дотла, а вот дом и, самое главное, его жители не пострадали.

По словам Андрея, со спасенными он больше не виделся. Вспоминать об этом случае не любит — слишком скромный. О его добром сердце нам рассказали в местной школе. Оказалось, на счету Андрея к 9му классу уже скопилось немало хороших дел.

Школьник из Нагорского района представлен к награде "Горячее сердце"ТАТЬЯНА КУЛИКОВА, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ П. СИНЕГОРЬЕ:
«В прошлом году, как и в предыдущие годы, у нас проходит такая акция, мы поддерживаем акцию «Белый цветок». Андрей был самым активным участником этой акции. Это сбор денег и передача денег тем, кто нуждается. Это больных туберкулезом и так далее».

Характеристика ученика переполнена положительными отзывами учителей и грамотами за спортивные достижения. А теперь Андрей стал еще и тем самым другом, на которого хочется равняться.

Школьник из Нагорского района представлен к награде "Горячее сердце"ЮРИЙ ШЕМЯКОВ:
«В жизни эти качества проявляет. Он смелый, отзывчивый. Добрый. - Ситуация стала для тебя неожиданностью, или ты не удивился, когда узнал? - Я удивился. Это не то, что в компании стоять и говорить кто я, а например один на один, боишься, не боишься, а надо сделать. Смелый».

На линейке 1-го сентября Андрея наградили благодарственным письмом и часами от начальника районной пожарной службы. Проявленное мужество отметили и на районном уровне. По инициативе директора Андрей Пшидаток в этом году заявлен на представление к награде Горячее сердце.


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