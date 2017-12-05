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В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"

Вчера, 18:12 | Просмотров: 146 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Во Дворце культуры "Космос" состоялось городское торжественное мероприятие, посвященное международному дню инвалидов, в котором приняли участие более шестисот кировчан с ограниченными возможностями.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это особенный день, признанный привлечь внимание общества к тем, на чью долю выпали испытания, требующие огромного упорства, а порой стойкости и мужества. В рамках программы "Доступная среда" и в преддверии Дня инвалидов специалисты Кировского городского комплексного центра социального обслуживания населения организуют фестиваль-конкурс «Город равных возможностей». В конкурсе могут принять участие любые организации инвалидов или отдельные люди с ограниченными возможностями здоровья.

В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"ОЛЬГА СЛОНИМСКАЯ, КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Данное мероприятие стало уже традиционным и проводится не первый год для людей с инвалидностью. Мероприятие очень важно для людей с ограниченными возможностями, потому что развивает творческий потенциал людей помогает поверить свои силы для того, чтобы они могли уверенно идти вперед, преодолевая трудности и невзгоды».

В самом названии конкурса "Город равных возможностей" заложена очень важная для общества идея. Несмотря на физические ограничения, люди с ограниченными возможностями здоровья хотят полноценно жить, общаться, творить и побеждать. Конкурс проводится по 4 номинациям: вокал, танец, поэзия, проза, изобразительное искусство. В этом году в конкурсе приняли участие более 140 человек. В течение 2 дней конкурсная комиссия оценивала работы. Победители получили возможность выступить на концерте, посвященном Дню инвалида во Дворце культуры «Космос».

В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"АЛЕКСАНДР ПАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы пытаемся расширить географию участников для того, чтобы все люди могли участвовать. У нас не все инвалиды состоят в том или ином обществе. Даже наоборот больше не состоит. Чтобы не было формальных препятствий, мы в этом году решили всех подключить. У нас были жаркие дебаты, по поводу того, кого признать».

Люди с ограниченными возможностями мужественно борются со своими недугами, они хотят жить ярко и полноценно. Занимаются спортом, выступают на сцене, мастерят поделки, шьют, вяжут и поют.

- Ты полети моя звезда... и сохрани живой огонь.

Анастасия Колобова приехала из Суны, на фестивале исполнила свою любимую песню. За плечами девушки не первое выступление, но выйти на большую сцену всегда волнительно. В номинации вокал Анастасия заняла второе место.

В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"АНАСТАСИЯ КОЛОБОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Для меня это действительно неожиданно. Потому что я не надеялась что-то занять. Я просто ради участия это делала. А это песня, которую я исполняю, она для меня очень близка, я знаю ее с детства. А вы будете заниматься пением? Если будут приглашать, то я буду только рада».

А раскрывают таланты опытные педагоги, которые находят подход и помогают поверить в свои силы.

В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"СЕРГЕЙ ВЛАСОВ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ «НА КАЗАНСКОЙ»:
«И ищем и раскрываем. Девушка, которая заняла второе место, еще год назад была неизвестной. Случайно спела, проявила себя, талант развивали, вот она уже выступает на конкурсе. Нужно их раскрывать, когда человек получает инвалидность, то он часто замыкается в себе. Нужно помочь ему раскрыться. Для этого существует наш центр, у нас хорошие психологи, врачи, специалисты».

Еще одни участники конкурса - ансамбль песни "С песней по жизни". В ДК "Космос" коллектив исполнил всем известную песню из 90-х. Зрительный зал был в восторге.

В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Мы уже не первый раз участвуем в конкурсе, и первое место занимаем тоже не первый раз. Сегодня мы тоже заняли первое место. Ансамбль создавался спонтанно».

Добавим, что подобные мероприятия приносят немало положительных эмоций людям с ограниченными возможностями. Они могут посмотреть концерт, пообщаться друг с другом, поучаствовать в мастер-классах по прикладному искусству и потанцевать.

В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"АЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ":
«Вот это творчество оно объединяет и дает возможность им взлететь выше. Они, побывав на сцене, такие гордые уезжают».

Многие инвалиды проявляют себя в творчестве и становятся победителями не только районных, но и всероссийских конкурсов. Эти люди продолжают полноценно жить, остаются активными, несмотря на трудности, и это вызывает уважение.


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