В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"

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Во Дворце культуры "Космос" состоялось городское торжественное мероприятие, посвященное международному дню инвалидов, в котором приняли участие более шестисот кировчан с ограниченными возможностями.3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это особенный день, признанный привлечь внимание общества к тем, на чью долю выпали испытания, требующие огромного упорства, а порой стойкости и мужества. В рамках программы "Доступная среда" и в преддверии Дня инвалидов специалисты Кировского городского комплексного центра социального обслуживания населения организуют фестиваль-конкурс «Город равных возможностей». В конкурсе могут принять участие любые организации инвалидов или отдельные люди с ограниченными возможностями здоровья.В самом названии конкурса "Город равных возможностей" заложена очень важная для общества идея. Несмотря на физические ограничения, люди с ограниченными возможностями здоровья хотят полноценно жить, общаться, творить и побеждать. Конкурс проводится по 4 номинациям: вокал, танец, поэзия, проза, изобразительное искусство. В этом году в конкурсе приняли участие более 140 человек. В течение 2 дней конкурсная комиссия оценивала работы. Победители получили возможность выступить на концерте, посвященном Дню инвалида во Дворце культуры «Космос».Люди с ограниченными возможностями мужественно борются со своими недугами, они хотят жить ярко и полноценно. Занимаются спортом, выступают на сцене, мастерят поделки, шьют, вяжут и поют.Анастасия Колобова приехала из Суны, на фестивале исполнила свою любимую песню. За плечами девушки не первое выступление, но выйти на большую сцену всегда волнительно. В номинации вокал Анастасия заняла второе место.А раскрывают таланты опытные педагоги, которые находят подход и помогают поверить в свои силы.Еще одни участники конкурса - ансамбль песни "С песней по жизни". В ДК "Космос" коллектив исполнил всем известную песню из 90-х. Зрительный зал был в восторге.Добавим, что подобные мероприятия приносят немало положительных эмоций людям с ограниченными возможностями. Они могут посмотреть концерт, пообщаться друг с другом, поучаствовать в мастер-классах по прикладному искусству и потанцевать.Многие инвалиды проявляют себя в творчестве и становятся победителями не только районных, но и всероссийских конкурсов. Эти люди продолжают полноценно жить, остаются активными, несмотря на трудности, и это вызывает уважение.