Встреча губернатора с представителями СМИ

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Губернатор Игорь Васильев ответил на вопросы кировских журналистов. В первую очередь, речь шла о приоритетных направлениях развития экономики - молочном животноводстве, высокотехнологичной медицинской помощи и лесной отрасли.Кировская область занимает одно из лидирующих мест в ПФО по производству молока. И это - одна из потенциальных точек роста экономики региона в дальнейшем. Руководство области ставит перед собой амбициозные задачи по дальнейшему усилению этих позиций.Игорь Васильев отдельно коснулся проблемы так называемых "двойных квитанций" за тепло. Всего по региону на индивидуальное отопление переведено более пяти сотен жилых помещений. Недавно у людей, которые давно отключились от централизованного теплоснабжения, начали расти долги за услуги ЖКХ. Многие из таких жильцов - пенсионеры и из-за задолженности они были лишены льгот, что только усложнило ситуацию.Еще одна точка роста экономики региона - медицинский туризм. В регион ежегодно приезжают сотни людей со всей страны от Магадана до Петрозаводска делать операции по протезированию суставов. Этот опыт надо развивать и дальше, и заниматься лечением других заболеваний на самом современном уровне.Журналисты коснулись и темы авиасообщения, работы аэропорта. До сих пор летать из Кирова в Москву довольно дорого, особенно после того, как из региона ушел лоукостер "Победа".Встреча с главной региона позволила увидеть вектор дальнейшего развития региона на ближайшее будущее, на ней через диалог с представителями прессы были расставлены акценты и выделены приоритеты экономического развития Кировской области.