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Новости / Общество

Встреча губернатора с представителями СМИ

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 125 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Губернатор Игорь Васильев ответил на вопросы кировских журналистов. В первую очередь, речь шла о приоритетных направлениях развития экономики - молочном животноводстве, высокотехнологичной медицинской помощи и лесной отрасли.

Кировская область занимает одно из лидирующих мест в ПФО по производству молока. И это - одна из потенциальных точек роста экономики региона в дальнейшем. Руководство области ставит перед собой амбициозные задачи по дальнейшему усилению этих позиций.

Встреча губернатора с представителями СМИИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот одна из них - это миллион тонн молока. И нужно понимать, что каждый литр молока содержит в себе очень серьезный мультипликатор. Нам нужно открыть новые фермы, это строительные мощности, это кадры, это племенное животноводство, это целый ряд смежных задач, которые позволят на эту планку выйти».
 
Игорь Васильев отдельно коснулся проблемы так называемых "двойных квитанций" за тепло. Всего по региону на индивидуальное отопление переведено более пяти сотен жилых помещений. Недавно у людей, которые давно отключились от централизованного теплоснабжения, начали расти долги за услуги ЖКХ. Многие из таких жильцов - пенсионеры и из-за задолженности они были лишены льгот, что только усложнило ситуацию.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть даже прецеденты, когда одна и та же подпись одного и того же главы района стоит на разрешении установить свой источник отопления и на квитанции с огромными платежами спустя некоторое время. Это недопустимо. Власть должна быть последовательной. Если разрешение было дано, значит решать эти вопросы надо не с гражданами, а с ресурсоснабжающими организациями».
 
Еще одна точка роста экономики региона - медицинский туризм. В регион ежегодно приезжают сотни людей со всей страны от Магадана до Петрозаводска делать операции по протезированию суставов. Этот опыт надо развивать и дальше, и заниматься лечением других заболеваний на самом современном уровне.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы хотим появления в Кирове высокотехнологичной клиники на 1000 мест, которая будет оборудована по последнему слову техники. Больные будут направляться к нам для получения медпомощи. И это опять мультипликативный эффект. Есть рынок аренды квартир, людям, которые будут приезжать, надо где-то остановиться, где-то питаться, культурные мероприятия. И, заметьте, мы сначала сделаем хорошо для себя».
 
Журналисты коснулись и темы авиасообщения, работы аэропорта. До сих пор летать из Кирова в Москву довольно дорого, особенно после того, как из региона ушел лоукостер "Победа".

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я бы не абсолютизировал "Победу", но работать в этом направлении нужно. И мы будем привлекать другие авиакомпании. Недовольство, наверное, вызвано тем, что недостаточными темпами идет развитие. Но уже сейчас
для бизнеса возможность 4 раза в день летать в Москву - это важный результат».
 
Встреча с главной региона позволила увидеть вектор дальнейшего развития региона на ближайшее будущее, на ней через диалог с представителями прессы были расставлены акценты и выделены приоритеты экономического развития Кировской области.


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