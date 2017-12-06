Кировские экологи подводят итоги года

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«Ну, вот действительно утром встанешь, невозможно дышать. Особенно у кого обоняние крепко развито - это вообще беда. А у меня ещё аллергия есть у людей, поэтому сразу раз - шабаш. Больше мы не поедем сюда».

«Министерством охраны окружающей среды по данному заявлению была проведена внеплановая проверка. В деятельности предприятия были выявлены нарушения, которые, в частности, выразились в сбросе этих крахмальных клеев на рельеф местности. По результатам внеплановой проверки предприятию был выдан штраф и выдано предписание с требованием устранить соответствующие нарушения закона. Следует признать, что предприятие к исполнению предписания отнеслось ответственно».

«В перспективе на будущий год у меня все начнут сюда внуки все ездить. Спасибо, что вы нам помогли всё это сделать. И не только нам, и им помогли тоже, этой организации. Теперь они уже более-менее с нами будут. Общаться будем всегда, и мы всегда согласны на общение».

«Наибольшее количество обращений, поступающих от граждан, большая часть, она связана с вопросами обращения отходов на территории как областного центра, города Кирова, выявляются случаи, так и несанкционированное размещение отходов на территории области».

«В министерстве охраны окружающей среды по сравнению с прошлым годом уже снижено в два раза количество плановых проверок, проводимых в отношении субъектов предпринимательства. И также мы активно внедряем практику: замена наказаний предупреждением в случае, если нарушение совершено впервые и не повлекло причинения вреда охраняемым законом ценностям, то есть не повлекло причинения вреда окружающей среде».

Экологи подводят итоги года. В Министерстве охраны окружающей среды ведётся работа по обращениям граждан.Гурий Петухов - житель деревни Колобовщина. Рядом с его домом находится предприятие, которое три года осуществляло сбросы от производства в водоотводную канаву возле жилого сектора. Гурий Анатольевич рассказывает: запах был настолько сильным, что внуки не хотели приезжать.Причина неприятного запаха - крахмальный клей. Его используют при производстве. Сточные воды не только несли неприятный запах, но и повышали кислотность почвы, значительно ухудшали ее плодородие. Жители деревни обращались к руководству предприятия. Однако проблема не решалась. Тогда подали заявление в министерство охраны окружающей среды Кировской области.Нарушения устранили за полгода. Предприятие установило крахмалоуловители, прекратив сброс сточных вод. Сейчас канава очищена. Земельный участок восстановлен.Это один из примеров обращения граждан. За этот год в министерство охраны окружающей среды было подано 864 заявления. Для сравнения: в 2011-ом их было 64.Около 150-ти свалок уже ликвидировано. Экологическое сотрудничество помогает точечно решать проблемы. Это повышает эффективность надзора. Причём нагрузка на добросовестный бизнес снижается.Кроме отходов население беспокоит чистота воздуха и воды. Охрана недр и защита животных. В этих направлениях также ведётся активная работа. Экологам помогает Корпус общественных инспекторов, созданный в этом году по инициативе вице-губернатора Кировской области Максима Кочеткова. Народные контролёры выявили уже более 70 правонарушений, ведется работа по их устранению.