Кировские экологи подводят итоги года
Сегодня, 10:16 | Просмотров: 101 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Гурий Петухов - житель деревни Колобовщина. Рядом с его домом находится предприятие, которое три года осуществляло сбросы от производства в водоотводную канаву возле жилого сектора. Гурий Анатольевич рассказывает: запах был настолько сильным, что внуки не хотели приезжать.
ГУРИЙ ПЕТУХОВ, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ КОЛОБОВЩИНА:
«Ну, вот действительно утром встанешь, невозможно дышать. Особенно у кого обоняние крепко развито - это вообще беда. А у меня ещё аллергия есть у людей, поэтому сразу раз - шабаш. Больше мы не поедем сюда».
РУСЛАН ИСУПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерством охраны окружающей среды по данному заявлению была проведена внеплановая проверка. В деятельности предприятия были выявлены нарушения, которые, в частности, выразились в сбросе этих крахмальных клеев на рельеф местности. По результатам внеплановой проверки предприятию был выдан штраф и выдано предписание с требованием устранить соответствующие нарушения закона. Следует признать, что предприятие к исполнению предписания отнеслось ответственно».
ГУРИЙ ПЕТУХОВ, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ КОЛОБОВЩИНА:
«В перспективе на будущий год у меня все начнут сюда внуки все ездить. Спасибо, что вы нам помогли всё это сделать. И не только нам, и им помогли тоже, этой организации. Теперь они уже более-менее с нами будут. Общаться будем всегда, и мы всегда согласны на общение».
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наибольшее количество обращений, поступающих от граждан, большая часть, она связана с вопросами обращения отходов на территории как областного центра, города Кирова, выявляются случаи, так и несанкционированное размещение отходов на территории области».
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В министерстве охраны окружающей среды по сравнению с прошлым годом уже снижено в два раза количество плановых проверок, проводимых в отношении субъектов предпринимательства. И также мы активно внедряем практику: замена наказаний предупреждением в случае, если нарушение совершено впервые и не повлекло причинения вреда охраняемым законом ценностям, то есть не повлекло причинения вреда окружающей среде».
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