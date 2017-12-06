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В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017". В нём приняли участие учащиеся школ и техникумов, представители семейных клубов, творческие коллективы, активисты общественных организаций, учреждения и предприятия района.«ЭкоФест-2017» был направлен на продвижение идеи сохранения и бережного отношения к природе, воспитание у подрастающего поколения экологической культуры ответственного потребителя, формирование навыков энерго - и ресурсосбережения.На экологический фестиваль пришли и представители районной администрации, они приняли участие в награждении лучших коллективов Года экологии в Слободском районе, в том числе организаторов акции по очищению берега вахрушевского пруда от мусора. За год в районе прошло более 700 субботников, в которых приняли участие свыше 13 тысяч человек. Было убрано чуть меньше трех тысяч тонн мусораОдним из победителей Года экологии в Слободском районе стал также проект "Раздельный сбор", о котором рассказала учащаяся средней школы поселка Вахруши. На базе своей школы ребята организовали раздельный сбор мусора.За 6 месяцев активисты собрали 7200 кг макулатуры. Вырученные деньги пошли на благое дело - ремонт второго этажа родной школы.Добавим, что в рамках "ЭкоФеста" работали несколько тематических площадок, особенно популярностью пользовалась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для старшеклассников в рамках экологической тематики. Гости ЭкоФеста могли принять участие мастер-классах по изготовлению сувениров и игрушек из природного материала, познакомиться с изделиями народных промыслов и попробовать экологически чистую продукцию предприятий Слободского района.