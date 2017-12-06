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Новости / Общество

В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"

Сегодня, 17:40 | Просмотров: 94 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017". В нём приняли участие учащиеся школ и техникумов, представители семейных клубов, творческие коллективы, активисты общественных организаций, учреждения и предприятия района.
 
 
 «ЭкоФест-2017» был направлен на продвижение идеи сохранения и бережного отношения к природе, воспитание у подрастающего поколения экологической культуры ответственного потребителя, формирование навыков энерго - и ресурсосбережения.

В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«Мы подводим итоги, экофест 2017 в Слободском районе - это завершающее мероприятие, в этом году в Слободском районе прошло 88 мероприятий, в которых приняли участие, как взрослые, так и дети, сотрудники библиотек, чиновники из администрации, проводились мероприятий по благоустройству, в том числе несколько субботников. Отрадно отметить, что в этих мероприятиях принимали участие и депутаты сельских дум».
 
На экологический фестиваль пришли и представители районной администрации, они приняли участие в награждении лучших коллективов Года экологии в Слободском районе, в том числе организаторов акции по очищению берега вахрушевского пруда от мусора. За год в районе прошло более 700 субботников, в которых приняли участие свыше 13 тысяч человек. Было убрано чуть меньше трех тысяч тонн мусора

В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"АНДРЕЙ АШИХМИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ:
«Проблемы действительно есть, свалок у нас немало, но свалки мы ликвидируем с помощью жителей, хотелось бы поблагодарить за неравнодушное отношение к этому вопросу, над этими вопросами мы работаем».
 
Одним из победителей Года экологии в Слободском районе стал также проект "Раздельный сбор", о котором рассказала учащаяся средней школы поселка Вахруши. На базе своей школы ребята организовали раздельный сбор мусора.

В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"АНАСТАСИЯ ГОРОДИЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР":
«Начинался этот проект с того, что каждый год в нашей школе проходил конкурс по сбору макулатуры. И со временем мы поняли, что это важный проект и стали его расширять и привлекать жителей всего посёлка».
 
За 6 месяцев активисты собрали 7200 кг макулатуры. Вырученные деньги пошли на благое дело - ремонт второго этажа родной школы.

АНАСТАСИЯ ГОРОДИЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР":
«Проект расширяется, помимо макулатуры мы стали принимать пластиковые бутылки, хотим принимать полиэтилен и использованные батарейки».
 
Добавим, что в рамках "ЭкоФеста" работали несколько тематических площадок, особенно популярностью пользовалась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для старшеклассников в рамках экологической тематики. Гости ЭкоФеста могли принять участие мастер-классах по изготовлению сувениров и игрушек из природного материала, познакомиться с изделиями народных промыслов и попробовать экологически чистую продукцию предприятий Слободского района.


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