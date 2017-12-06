В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонаты

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Музей собирали всем миром. Местные жители отдавали семейные реликвии — не задумываясь с одной лишь целью — сохранить историю родного края. А история в этих местах богатейшая.

Посетить музей, экспозиция которого охватывает больше трех столетий истории Вятского края, можно не только в областном центре, но и в школе поселка Синегорье.История Синегорского поселения насчитывает более трехсот лет. Когда-то этот поселок был центром района, который носил одноименное название. В Нагорск райцентр был перенесен только в 1929 году.Петропавловская каменная церковь была построена в 1817 году. Сегодня от нее остались только упоминания в исторических сводках, несколько икон, церковная книга, кусок надгробной плиты и один кирпич.Отражает экспозиция и военную историю. Эти компасы принадлежали участникам Первой и Второй мировых. Оба в рабочем состоянии, на тех, что старше немного расшаталась стрелка. С Первой мировой войной связан и еще один уникальный экспонат. Его передали музею потомки моряка.Это значит, что владелец формы служил на броненосце до восстания и его последующего переименования, а следовательно и форме больше 113 лет. В музее можно увидеть экспонаты напрямую связанные с историей развития села - с ремесленничеством, уникальными местными каменными и глиняными породами, предметами быта и фотографиями.