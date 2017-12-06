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В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонаты

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 90 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Посетить музей, экспозиция которого охватывает больше трех столетий истории Вятского края, можно не только в областном центре, но и в школе поселка Синегорье.

История Синегорского поселения насчитывает более трехсот лет. Когда-то этот поселок был центром района, который носил одноименное название. В Нагорск райцентр был перенесен только в 1929 году.

В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонатыТАТЬЯНА КУЛИКОВА, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ П. СИНЕГОРЬЕ:
«Синегорский край — это не только Синегорье. Это и те поселки, которые нас окружают. А село наше тоже древнее. И вот все, что связано с этой древностью, от начала и до наших дней, все эти экспонаты напоминают об этом».

Музей собирали всем миром. Местные жители отдавали семейные реликвии — не задумываясь с одной лишь целью — сохранить историю родного края. А история в этих местах богатейшая.
 
 
ТАТЬЯНА КУЛИКОВА, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ П. СИНЕГОРЬЕ:
«Самые древние экспонаты связаны с церковью нашей. Петропавловской церковью. Это и иконы и книга церковная».

Петропавловская каменная церковь была построена в 1817 году. Сегодня от нее остались только упоминания в исторических сводках, несколько икон, церковная книга, кусок надгробной плиты и один кирпич.

В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонатыНАДЕЖДА САМОДЕЛКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
«Вот Кирпич. Он остался, церковь разрушили, а кирпич остался у нас. Такие вот кирпичи делали раньше. Этот кирпич сделан был на нашем заводе, из местной глины. Залежи которой у нас здесь есть».

Отражает экспозиция и военную историю. Эти компасы принадлежали участникам Первой и Второй мировых. Оба в рабочем состоянии, на тех, что старше немного расшаталась стрелка. С Первой мировой войной связан и еще один уникальный экспонат. Его передали музею потомки моряка.

- На этом броненосце служил и даже есть маркировка. Вот маркировка и можно прочитать «Потёмкин».

Это значит, что владелец формы служил на броненосце до восстания и его последующего переименования, а следовательно и форме больше 113 лет. В музее можно увидеть экспонаты напрямую связанные с историей развития села - с ремесленничеством, уникальными местными каменными и глиняными породами, предметами быта и фотографиями.


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