В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей области
Сегодня, 18:00 | Просмотров: 101 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Все люди на планете должны дружить.
Настоящий праздник подарили участникам конкурса детских рисунков "Права для всех". Работы оценивали в первую очередь не с художественной стороны, а с точки зрения понимания ребенком своего Права. Например, права на жилье, на образование, на медицинское обслуживание. И не всегда взгляд детей совпадает со взрослым. Глядя на этот рисунок, можно подумать, что Чебурашка нуждается в жилье, но маленький автор подразумевал Право на соц.обеспечение.
ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нас радует, что подход не стандартный. Видно, что рисунки детские, без помощи родителей. Есть работы, где малыши ладошками рисуют, то есть в разных техниках».
Из сотни рисунков выбрали самые лучшие. В финале 30 детей из разных уголков Кировской области. И каждый заслужил благодарственное письмо и памятный подарок.
Маша Огородова занимается в Изостудии, узнав о конкурсе, сразу решила принять участие.
МАРИЯ ОГОРОДОВА:
«Природу надо защищать, не мусорить, не выбрасывать все, куда попало. Я отобразила планету, одной из половинок которой нужна помощь».
Теперь рисунки детсадовцев украшают стены Дома детского творчества "Вдохновение".
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