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Новости / Общество

В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей области

Сегодня, 18:00 | Просмотров: 101 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Права для всех". С таким названием, традиционно в рамках месячника Правового просвещения, прошел конкурс детских рисунков. В нем приняли участие дети со всей области. Как они видят свои Права?

- Все люди на планете должны дружить.

Настоящий праздник подарили участникам конкурса детских рисунков "Права для всех". Работы оценивали в первую очередь не с художественной стороны, а с точки зрения понимания ребенком своего Права. Например, права на жилье, на образование, на медицинское обслуживание. И не всегда взгляд детей совпадает со взрослым. Глядя на этот рисунок, можно подумать, что Чебурашка нуждается в жилье, но маленький автор подразумевал Право на соц.обеспечение.

В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей областиВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нас радует, что подход не стандартный. Видно, что рисунки детские, без помощи родителей. Есть работы, где малыши ладошками рисуют, то есть в разных техниках».

Из сотни рисунков выбрали самые лучшие. В финале 30 детей из разных уголков Кировской области. И каждый заслужил благодарственное письмо и памятный подарок.

Маша Огородова занимается в Изостудии, узнав о конкурсе, сразу решила принять участие.

В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей областиМАРИЯ ОГОРОДОВА:
«Природу надо защищать, не мусорить, не выбрасывать все, куда попало. Я отобразила планету, одной из половинок которой нужна помощь».

Теперь рисунки детсадовцев украшают стены Дома детского творчества "Вдохновение".


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