В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей области

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"Права для всех". С таким названием, традиционно в рамках месячника Правового просвещения, прошел конкурс детских рисунков. В нем приняли участие дети со всей области. Как они видят свои Права?Настоящий праздник подарили участникам конкурса детских рисунков "Права для всех". Работы оценивали в первую очередь не с художественной стороны, а с точки зрения понимания ребенком своего Права. Например, права на жилье, на образование, на медицинское обслуживание. И не всегда взгляд детей совпадает со взрослым. Глядя на этот рисунок, можно подумать, что Чебурашка нуждается в жилье, но маленький автор подразумевал Право на соц.обеспечение.Из сотни рисунков выбрали самые лучшие. В финале 30 детей из разных уголков Кировской области. И каждый заслужил благодарственное письмо и памятный подарок.Маша Огородова занимается в Изостудии, узнав о конкурсе, сразу решила принять участие.Теперь рисунки детсадовцев украшают стены Дома детского творчества "Вдохновение".