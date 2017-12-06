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Визит в Уржум ГФИ и начальника регионального управления МЧС

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 126 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Обеспечение безопасности граждан было в центре внимания во время поездки в Уржумский район главного федерального инспектора и начальника регионального управления МЧС. Как выяснилось, уржумцы и сами готовы прийти на помощь в экстренной ситуации.

18 июля изменило жизнь двух молодых людей. Находясь на отдыхе, они заметили тонущего мальчика. Виктор Баранов схватил ребенка уходящего ко дну и вытащил на берег. А Евгения Шишкина оказала ему первую доврачебную помощь, после чего он задышал. Героический поступок двух уржумцев по линии МЧС отмечен медалями за спасение утопающего.

Визит в Уржум ГФИ и начальника регионального управления МЧСВИКТОР БАРАНОВ:
«Что меня с подвигло? Я не думал. Человеку плохо, я просто помогал ему. Сделал это и не испугался».
 
 
Наградили героев в здании, где размещается 5-й отряд Федеральной противопожарной службы по Кировской области. Его сотрудники тоже удостоились слов благодарности. В уходящем году отряд признан лучшим в регионе по итогам оперативно-служебной деятельности.

Визит в Уржум ГФИ и начальника регионального управления МЧСМИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Оценка деятельности она многогранная. Учитываются боевые нормативы, выезды на пожар, время прибытия, время тушения пожара».

Слаженность действий пожарные показали при отработке непростого задания. Ими был получен сигнал о возгорании на наливной эстакаде АЗС. Прибывшие расчеты решали одновременно сложные задачи. Один изолировал от огня административное здание. Другой непосредственно тушил огонь в зоне колонок. Учитывая опасность ситуации, к учениям были подключены газовая служба, полиция, скорая помощь.

Визит в Уржум ГФИ и начальника регионального управления МЧСВЛАДИМИР КИСЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ФГКУ "5 ОТРЯД ФПС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Оценка по занятию удовлетворительно. Видны положительные моменты. Есть и отрицательные. При разборе с личным составом дежурного караула будут эти замечания объявлены».

А это уже средства пожаротушения в детском саду "Сказка". Трехэтажное здание с плавательным бассейном на 240 мест распахнуло двери в конце декабря 15-го года. С пуском объекта очередность в районе полностью ликвидирована. Малыши с полутора лет стали получать в садике всестороннее развитие в условиях, о которых их родители даже и не мечтали. Заботливое отношение Владимир Климов увидел и в агрофирме "Строитель". Там работает одна из немногих в регионе современных роботизированных молочных ферм, рассчитанная на двести восемьдесят дойных коров. Вместо доярок здесь - четыре роботизированные доильные системы. Коровы свободно гуляют, никто их не подгоняет. Они сами решают, когда их доить. Переоснащение уже позволил значительно поднять надои молока. По соседству с фермой почти готов к вводу в эксплуатацию еще комплекс. Родильное отделение.

Визит в Уржум ГФИ и начальника регионального управления МЧСВАДИМ СОРОКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ:
«Тут осталось двери вставить. Электричество провести и все. Скот наполним, и через две недели заработает».
 
 
 
На финишной прямой и реализация еще одного проекта агрофирмы. Запуск семеноводческой станции. Она позволит заниматься полным циклом производства элитного семенного материала для аграриев области. Проект дорогостоящий. Поэтому, актуальным для хозяйства остается вопрос получения льготных кредитов и субсидирования процентной ставки. Эти темы были затронуты Владимиром Климовым на встрече с главой района. Обсуждались на ней и текущие проблемы, касаемые развития экономики и социальной сферы.

Визит в Уржум ГФИ и начальника регионального управления МЧСВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уржумский район от множества районов области отличается. Отличается тем, что он более большой, насыщенный и промышленно и сельскохозяйственно. Но здесь такое достаточно большое движение есть вперед».
 
 
Уржумский район относится к числу муниципальных образований с высоким уровнем развития промышленного сектора экономики. Ведущие отрасли это обрабатывающие и производство пищевых продуктов. В районе разработана и принята программа социально-экономического развития до 2020 года. Ее главная цель - создание условий для многоотраслевого развития районного хозяйства и укрепление привлекательности района как места для постоянного проживания.


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