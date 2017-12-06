Визит в Уржум ГФИ и начальника регионального управления МЧС
Сегодня, 10:16 | Просмотров: 126 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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18 июля изменило жизнь двух молодых людей. Находясь на отдыхе, они заметили тонущего мальчика. Виктор Баранов схватил ребенка уходящего ко дну и вытащил на берег. А Евгения Шишкина оказала ему первую доврачебную помощь, после чего он задышал. Героический поступок двух уржумцев по линии МЧС отмечен медалями за спасение утопающего.
ВИКТОР БАРАНОВ:
«Что меня с подвигло? Я не думал. Человеку плохо, я просто помогал ему. Сделал это и не испугался».
МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Оценка деятельности она многогранная. Учитываются боевые нормативы, выезды на пожар, время прибытия, время тушения пожара».
Слаженность действий пожарные показали при отработке непростого задания. Ими был получен сигнал о возгорании на наливной эстакаде АЗС. Прибывшие расчеты решали одновременно сложные задачи. Один изолировал от огня административное здание. Другой непосредственно тушил огонь в зоне колонок. Учитывая опасность ситуации, к учениям были подключены газовая служба, полиция, скорая помощь.
ВЛАДИМИР КИСЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ФГКУ "5 ОТРЯД ФПС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Оценка по занятию удовлетворительно. Видны положительные моменты. Есть и отрицательные. При разборе с личным составом дежурного караула будут эти замечания объявлены».
А это уже средства пожаротушения в детском саду "Сказка". Трехэтажное здание с плавательным бассейном на 240 мест распахнуло двери в конце декабря 15-го года. С пуском объекта очередность в районе полностью ликвидирована. Малыши с полутора лет стали получать в садике всестороннее развитие в условиях, о которых их родители даже и не мечтали. Заботливое отношение Владимир Климов увидел и в агрофирме "Строитель". Там работает одна из немногих в регионе современных роботизированных молочных ферм, рассчитанная на двести восемьдесят дойных коров. Вместо доярок здесь - четыре роботизированные доильные системы. Коровы свободно гуляют, никто их не подгоняет. Они сами решают, когда их доить. Переоснащение уже позволил значительно поднять надои молока. По соседству с фермой почти готов к вводу в эксплуатацию еще комплекс. Родильное отделение.
ВАДИМ СОРОКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ:
«Тут осталось двери вставить. Электричество провести и все. Скот наполним, и через две недели заработает».
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уржумский район от множества районов области отличается. Отличается тем, что он более большой, насыщенный и промышленно и сельскохозяйственно. Но здесь такое достаточно большое движение есть вперед».
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