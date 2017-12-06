Экологи подводят итоги уходящего года

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Напомним, что меньше месяца осталось до окончания Года экологии в России и конкретно - в Кировской области. Большая часть запланированных мероприятий завершена. Успеют ли выполнить план?Инициатором подписания документа выступил заместитель Председателя Правительства Кировской области Максим Кочетков. Тесное взаимодействие ведомств и структур будет способствовать улучшению общих экологических показателей. Сейчас проект по очистке стоков на предприятиях с гальваническими линиями реализуется на базе ВятГУ.Конечно, дело это не женское - тут нужна сила. Но девушки ловко справляются. Кстати, по результатам молодежного форума "Иволга" они завоевали сразу два гранта - в сумме 250 тысяч рублей.Студенты-магистранты ВятГУ пытаются своей инновацией решить одну из глобальных проблем - загрязнение водоемов промышленными стоками, а именно ионами тяжелых металлов.В Год экологии опорный университет организовал и бесплатные эко-сервисы. Так, по заявке жителей Слободского района студентами была изучена вода из разных родников, колодцев и скважин.Значит, воду из проверенных источников в Слободском районе можно пить без опаски. Отметим, что Год экологии послужил стимулом и для решения проблем, не вошедших в официальный план.Год экологии в области продолжается, и до конца года, уверяют в Правительстве области, план будет выполнен полностью.