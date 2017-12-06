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Новости / Общество

Экологи подводят итоги уходящего года

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 109 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Напомним, что меньше месяца осталось до окончания Года экологии в России и конкретно - в Кировской области. Большая часть запланированных мероприятий завершена. Успеют ли выполнить план?

Экологи подводят итоги уходящего годаАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В рамках Года экологии в Кировской области было запланировано 100 мероприятий, 80 из них - уже успешно реализованы.  И, надо сказать, часть эко-мероприятий выполнена с участием опорного университета».

Экологи подводят итоги уходящего годаАЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Например, в апреле текущего года было подписано 5-стороннее соглашение. Подписывал опорный университет при поддержке Правительства области, природоохранных органов, ВТПП. Речь идет о методах очистки промышленных стоков».

Инициатором подписания документа выступил заместитель Председателя Правительства Кировской области Максим Кочетков. Тесное взаимодействие ведомств и структур будет способствовать улучшению общих экологических показателей. Сейчас проект по очистке стоков на предприятиях с гальваническими линиями реализуется на базе ВятГУ.

- Теперь моя любимая часть - закручиваем болтики.
- Я, когда на Иволге это делала, ко мне подходили мальчики и говорили: "Может тебе помочь"?

Конечно, дело это не женское - тут нужна сила. Но девушки ловко справляются. Кстати, по результатам молодежного форума "Иволга" они завоевали сразу два гранта - в сумме 250 тысяч рублей.

Экологи подводят итоги уходящего годаОЛЬГА БЕРВИЦКАЯ, СТУДЕНТ-МАГИСТРАНТ ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Однако этого не достаточно для промышленного образца. Вот это лабораторный, испытания проходили на нем. Сейчас мы хотим провести тестирование в промышленных масштабах на предприятиях».

Студенты-магистранты ВятГУ пытаются своей инновацией решить одну из глобальных проблем - загрязнение водоемов промышленными стоками, а именно ионами тяжелых металлов.

Экологи подводят итоги уходящего годаКРИСТИНА ГАРАЕВА, СТУДЕНТ-МАГИСТРАНТ ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Есть норма ПДК, которые имеют права содержаться в природной воде, они с каждым годом ужесточаются, поэтому промышленные предприятия не выполняют эти нормы. Поэтому перед нами была поставлена задача: разработать метод, который дешевле, чем существующие очистные сооружения, и может решать эту проблему».

В Год экологии опорный университет организовал и бесплатные эко-сервисы. Так, по заявке жителей Слободского района студентами была изучена вода из разных родников, колодцев и скважин.

Экологи подводят итоги уходящего годаЮЛИЯ УШАКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ВЯТГУ:
«Мы эту акцию проводили сейчас второй раз. Первый - в июне, сейчас для жителей Слободского района. Анализ воды был проведен методом молекулярного электрофореза и ионной хроматографии. Была определена жесткость воды».

Экологи подводят итоги уходящего годаЕЛИЗАВЕТА ЧЕТВЕРИКОВА, СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Все показатели воды в норме, соответствуют норме».

Значит, воду из проверенных источников в Слободском районе можно пить без опаски. Отметим, что Год экологии послужил стимулом и для решения проблем, не вошедших в официальный план.

АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году решалась серьезная проблема - Биохимзавод. Наметились значительные улучшения. Подписано соглашение по модернизации очистных сооружений. Уже в текущем году к решению этой проблемы привлечено около 25 млн. рублей, проект этот 3-летний».

Год экологии в области продолжается, и до конца года, уверяют в Правительстве области, план будет выполнен полностью.


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