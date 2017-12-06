К 20 декабря на Театральной площади появится ледовый городок
Сегодня, 10:36 | Просмотров: 101 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Подготовительная работа началась еще летом. Специалисты разработали концепцию праздничного оформления площади - в тематике кукольного театра и музыкального искусства. На театральной площади появится архитектурно-скульптурная композиция «Буратино» - большая сцена, сделанная из ледовых блоков. На самой сцене расположатся ледяные скульптуры персонажей из произведения «Золотой ключик или приключения Буратино». Разместят новогоднюю елку, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и традиционно установят две горки. Большая будет выполнена в стиле кукольного театра: планируется конструкция с изображением шутов, лестницами и большим шатром наверху. Также одним из главных элементов площади станет детская горка «Соната», сделанная из ледовых блоков, с крутыми лестницами и скульптурой «Скрипичный ключ» сверху.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«По Театральной площади работы ведутся у нас в таком активном порядке, работа ведется и в выходные. Стоит отметить, что нам благоприятствует и погода, снег уже пошел, несколько дней».
КОНСТАНТИН ЮЖАНИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИКА:
«Лед с севера области идет и часть с Перми, потому что у нас лед порядка 7-8 см. Все, что здесь есть с севера, но это без удорожания проекта, все так».
НИКОЛАЙ БОГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Все металлоконструкции, которые буду установлены, имеют 100% готовность и на этой неделе, в пятницу, уже машина с конструкциями выезжает. И бригада, которая будет заниматься сборкой».
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Уже Кировсветом у нас ведется ревизия всей иллюминации, которая расположена на центральной улице города. В ближайшее время мы планируем ее включить».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
17.12.2015