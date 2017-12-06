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«По Театральной площади работы ведутся у нас в таком активном порядке, работа ведется и в выходные. Стоит отметить, что нам благоприятствует и погода, снег уже пошел, несколько дней».

«Лед с севера области идет и часть с Перми, потому что у нас лед порядка 7-8 см. Все, что здесь есть с севера, но это без удорожания проекта, все так».

«Все металлоконструкции, которые буду установлены, имеют 100% готовность и на этой неделе, в пятницу, уже машина с конструкциями выезжает. И бригада, которая будет заниматься сборкой».

«Уже Кировсветом у нас ведется ревизия всей иллюминации, которая расположена на центральной улице города. В ближайшее время мы планируем ее включить».

К 20 декабря на Театральной площади появится ледовый городок. Напомним, что в этом году она будет оформлена в стилистике «Театр и музыка». Что уже сделано?Подготовительная работа началась еще летом. Специалисты разработали концепцию праздничного оформления площади - в тематике кукольного театра и музыкального искусства. На театральной площади появится архитектурно-скульптурная композиция «Буратино» - большая сцена, сделанная из ледовых блоков. На самой сцене расположатся ледяные скульптуры персонажей из произведения «Золотой ключик или приключения Буратино». Разместят новогоднюю елку, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и традиционно установят две горки. Большая будет выполнена в стиле кукольного театра: планируется конструкция с изображением шутов, лестницами и большим шатром наверху. Также одним из главных элементов площади станет детская горка «Соната», сделанная из ледовых блоков, с крутыми лестницами и скульптурой «Скрипичный ключ» сверху.Также будет залит каток. На фонтане, как и в прежние годы, появится традиционный шар с подсветкой. Планируется установить надпись «С Новым годом», выполненную с помощью иллюминации, дополнительно гирляндами будут освещены северный и южный проезды у здания областного правительства. Появятся скульптуры двух театральных масок и лиры, выполненные художественной резкой по льду.В Новый год Театралка войдет с новым сценическим комплексом, который будет включать подиум 12 на 10 метров, скатную крышу, теплую гримерку для артистов. Управлять звуковым и прочим оборудованием на новой сцене будут из специального блока-контейнера.В целом сумма контракта на новогоднее оформление города составит более 13 миллионов рублей. Не останутся без праздничных деталей и улицы города. На них планируется подсветка с использованием новогодних гирлянд общей протяженностью порядка 6 километров.Открытие главной ёлки города пройдет 24 декабря. Полностью новогоднее убранство областной центр должен обрести к 20 декабря.