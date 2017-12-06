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Первые в добрых делах. В Кирове состоялось награждение волонтёров городских проектов и мероприятий.Волонтерство — это не просто социально полезная деятельность, это стиль жизни тех, кто решил идти дорогою добра: помогать нуждающимся, дарить радость и тепло окружающим, делать мир ярче, а людей — чуточку счастливее. В Международный день добровольца, в кинотеатре "Смена" собрались около ста волонтёров, чтобы встретиться вместе еще раз и поощрить тех, кто безвозмездно помогает людям.Сегодня их праздник. Они действительно первые в добрых делах. А самих добрых дел столько, что все и не вспомнить.Отметим, что неравнодушных кировчан становится все больше, деяния волонтёров - полезнее и заметнее, а территория добровольчества расширяется.Волонтеры часто являются безупречным примером для подражания, поскольку своим энтузиазмом и приверженностью делу они помогают показать, как добровольчество может изменить мир.