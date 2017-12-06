В Кирове состоялось награждение волонтёров городских проектов и мероприятий
Сегодня, 10:45 | Просмотров: 120 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Волонтерство — это не просто социально полезная деятельность, это стиль жизни тех, кто решил идти дорогою добра: помогать нуждающимся, дарить радость и тепло окружающим, делать мир ярче, а людей — чуточку счастливее. В Международный день добровольца, в кинотеатре "Смена" собрались около ста волонтёров, чтобы встретиться вместе еще раз и поощрить тех, кто безвозмездно помогает людям.
АНТОН РЯЗАНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сегодня мы будем награждать ребят за участие в акции, которая состоялась 3 сентября и была посвящена памяти Беслана и также ребят, которые помогали нам в акции "Письмо маме"».
Сегодня их праздник. Они действительно первые в добрых делах. А самих добрых дел столько, что все и не вспомнить.
УЛЬЯНА БАЛЫБЕРДИНА, ВОЛОНТЕР:
«Это прекрасное чувство помогать людям. Ты выступаешь или делаешь добро, ты видишь их улыбки, ты видишь их отдачу, что им нравится то, что ты делаешь и это непередаваемое ощущение».
Отметим, что неравнодушных кировчан становится все больше, деяния волонтёров - полезнее и заметнее, а территория добровольчества расширяется.
АНТОН РЯЗАНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Добровольчество в Кировской области развивается и, конечно же, управление не может не поддерживать данный вид социальной активности молодежи и в конце этого года в городе Кирове появится ресурсный центр, добровольческий ресурсный центр».
Волонтеры часто являются безупречным примером для подражания, поскольку своим энтузиазмом и приверженностью делу они помогают показать, как добровольчество может изменить мир.
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