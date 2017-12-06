Служба спасения круглосуточно несет дежурство в излюбленных местах рыбаков
Сегодня, 12:04 | Просмотров: 101 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Чуть только просветлело, а они уже стремятся к реке. Ради улова любители зимней рыбалки готовы идти до заветной лунки по непрочному льду. Профилактическая беседа и листовки, которые оставляют за дворником припаркованных автомобилей - единственное, что могут использовать в своей работе специалисты ГИМС. Но мало кто из рыбаков прислушивается к советам. Запрещать и штрафовать - никто не имеет права. Да и эти меры вряд ли действенны - рыбацкому азарту не страшны ни лед, ни штрафы.
МИХАИЛ ПОГУДИН, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Необходимо помнить о том, что безопасная толщина льда 7 см. проверять эту толщину надо пешнёй, а не ударом ноги. На льду нельзя кучковаться и рыбачить рядом. Минимальная дистанция 5 метров».
С 15 ноября в регионе проводится месячник безопасности на водных объектах. Его главная задача - не допустить гибель людей. Скоро новогодние праздники, время, когда по статистике, рыбаки часто гибнут на реке не только от тонкого льда, но еще и от алкогольного опьянения.
МИХАИЛ ПОГУДИН, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Необходимо воздержаться от употребления алкоголя рыбакам. От спиртного замедляются реакции. Пьяных водоем не любит».
Спасатели советуют взрослым не выходить на лёд и предостеречь детей от игр на нём, катания на лыжах и ватрушках. Служба спасения круглосуточно несет дежурство и готова в любой момент оказать помощь, попавшим в полынью. Но рисковать своей жизнью спасатели не советуют никому.
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