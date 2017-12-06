ГФИ по Кировской области встретился с профсоюзным активом
Вчера, 17:57 | Просмотров: 142 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Майские указы президента 2012 года были направлены на повышение качества жизни работников бюджетной сферы. Регионам даны четкие указания - выровнять зарплату бюджетников до средней по области. Ситуация действительно начала меняться, но не везде равномерно.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В среднем по области, например, зарплата учителей идет в соответствии с дорожной картой. Она соответствует в Кирове, Кирово-Чепецке, еще где-то. Но какой район области не возьмешь, она не идет. И так же по любой другой категории».
Профсоюзы как никто другой знают о проблемных точках. Например, сфера здравоохранения. Чтобы подтянуть среднюю зарплату младшего медицинского персонала до среднерегионального уровня в некоторых медучреждениях повысили зарплату санитаркам. При этом оклад медсестёр остался прежним, то есть труд медсестры и санитарки стал оцениваться практически одинаково. Или другая крайность - в некоторых больницах санитарки по документам стали техническим персоналом.
ВАЛЕРИЙ СЕННИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
«Осуществлен массовый перевод санитарок в уборщицы, то есть в технический персонал. При этом должностные обязанности остались те же, что и у санитарок».
Непросто сохранять достойный уровень зарплат и в школах. Оклад педагога составляет лишь 30 процентов его дохода, остальное учитель зарабатывает своей деятельностью. И если в крупных городских школах педагоги с этой задачей успешно справляются, то в небольших сельских с трудом.
ЛЮДМИЛА ПЕРМИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛОБОДСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ:
«При окладе 6706, чтобы "допрыгнуть" до средней зарплаты нужно работать не на одну ставку, иметь стаж, категорию, подготовить призеров и победителей олимпиад, самой участвовать в конкурсах методических объединений».
Выход профсоюзы видят в увеличении части оклада учителя до минимального размера оплаты труда. Сделать это можно только на уровне федерального законодательства и такая инициатива уже есть и обсуждается. В целом, по мнению профсоюзных работников, зарплаты бюджетников за последние пять лет выросли.
РОМАН БЕРЕСНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ "ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Так или иначе, указы президента действие свое возымели. Результат есть. Если сравнить ситуацию 2012 года и сегодня, то мы видим существенную динамику по росту зарплат в каждой бюджетной отрасли. То есть это направление отработано и сделано».
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