ГФИ по Кировской области встретился с профсоюзным активом

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«Так или иначе, указы президента действие свое возымели. Результат есть. Если сравнить ситуацию 2012 года и сегодня, то мы видим существенную динамику по росту зарплат в каждой бюджетной отрасли. То есть это направление отработано и сделано».

Главный федеральный инспектор по Кировской области встретился с профсоюзным активом. Центральной темой встречи стало исполнение майских Указов Президента, в частности о повышении зарплаты бюджетникам.Майские указы президента 2012 года были направлены на повышение качества жизни работников бюджетной сферы. Регионам даны четкие указания - выровнять зарплату бюджетников до средней по области. Ситуация действительно начала меняться, но не везде равномерно.Профсоюзы как никто другой знают о проблемных точках. Например, сфера здравоохранения. Чтобы подтянуть среднюю зарплату младшего медицинского персонала до среднерегионального уровня в некоторых медучреждениях повысили зарплату санитаркам. При этом оклад медсестёр остался прежним, то есть труд медсестры и санитарки стал оцениваться практически одинаково. Или другая крайность - в некоторых больницах санитарки по документам стали техническим персоналом.Непросто сохранять достойный уровень зарплат и в школах. Оклад педагога составляет лишь 30 процентов его дохода, остальное учитель зарабатывает своей деятельностью. И если в крупных городских школах педагоги с этой задачей успешно справляются, то в небольших сельских с трудом.Выход профсоюзы видят в увеличении части оклада учителя до минимального размера оплаты труда. Сделать это можно только на уровне федерального законодательства и такая инициатива уже есть и обсуждается. В целом, по мнению профсоюзных работников, зарплаты бюджетников за последние пять лет выросли.Встречи Главного федерального инспектора и профсоюзного актива станут ежеквартальными. И, несмотря на то, что срок исполнения майских Указов президента заканчивается в этом году мониторинг уровня зарплаты бюджетников со стороны ГФИ будет продолжен.