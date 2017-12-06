Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"
Сегодня, 10:18 | Просмотров: 448 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В связи с решением Всемирной организации здравоохранения о переходе на использование инактивированной поливакцины до 2019 года, в мире резко возросла потребность в ней. В результате возникшего дефицита, объем моновакцины, поступавшей в нашу страну, снизился в 13 раз. Однако отечественная фарминдустрия смогла ответить на текущий вызов. Вакцина "Полимилекс" - первый отечественный препарат полного цикла.
ИРИНА ХОДЫРЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Замечательно, что на территории Кировской области и вообще в России это производство началось. И мы надеемся, что этой вакциной будет закрыта 100% потребность в вакцинации».
Данный проект разрабатывался "Нанолеком" с 2012 года. Были проведены клинические исследования безопасности, эффективности и качества вакцины. Получена государственная регистрация препарата. Все производство базируется на самых современных технологиях. Специалисты компании рассказали Игорю Васильеву, что часть из них впервые представлена в России. На сегодняшний момент произведено и поставлено 400 тысяч доз моновакцины ИПВ.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Год назад мы открывали производство. А сейчас мы видим окончание отгрузки очередной партии продукции в национальный календарь профилактических мероприятий Минздрава России. Это значит, что дети уже реально получают прививку, которая производится здесь в Кировской области».
Последний год завод работает практически в круглосуточном режиме. До конца декабря планируется поставка еще одного миллиона ста тысяч доз моновакцины. Кроме этого, "Нанолек" активно развивает другие направления деятельности, становясь, по сути, стратегическим партнером Министерства здравоохранения России.
ВЛАДИМИР ХРИСТЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ООО "НАНОЛЕК":
«Планируем и дальше это сотрудничество более активно развивать. У нас есть планы достаточно большие по расширению производства вакцин национального календаря профилактических прививок. Обсуждаем с Минздравом вакцину от ветряной оспы, вакцину от ротовирусной инфекции».
Сотрудничество с "Нанолеком" включено в перечень приоритетных проектов Кировской области. Предприятию уже дважды был предоставлен патронажный сертификат губернатора. В ходе визита Игорь Васильев и Владимир Христенко обсудили ряд вопросов о дальнейшем совместном взаимодействии. Речь шла о заключении специальных инвестиционных контрактов и выходе на компании на международный рынок.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что мы вот усилия биотехнологических предприятий, правительства области, правительства РФ, которое идет нам на встречу, выпускает постановления о создании таких зон, должны максимально использовать для того, что Киров, Кировская область, такие предприятия как "Нанолек" становились максимально заметными на карте России».
В следующем году "Нанолек" готов полностью закрыть потребности в вакцине и вывести данный проект на проектную мощность. Что позволить увеличить объем налоговых отчислений во все уровни бюджета. В текущем году эта сумма составила порядка 200 млн. рублей.
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