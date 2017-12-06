Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

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Сегодня в Оричевском районе на биомедицинском комплексе "Нанолек" производят последнюю в этом году серию инактивированной вакцины от полиомиелита. Это событие, важное не только для региона, но и страны, послужило поводом для визита губернатора.В связи с решением Всемирной организации здравоохранения о переходе на использование инактивированной поливакцины до 2019 года, в мире резко возросла потребность в ней. В результате возникшего дефицита, объем моновакцины, поступавшей в нашу страну, снизился в 13 раз. Однако отечественная фарминдустрия смогла ответить на текущий вызов. Вакцина "Полимилекс" - первый отечественный препарат полного цикла.Данный проект разрабатывался "Нанолеком" с 2012 года. Были проведены клинические исследования безопасности, эффективности и качества вакцины. Получена государственная регистрация препарата. Все производство базируется на самых современных технологиях. Специалисты компании рассказали Игорю Васильеву, что часть из них впервые представлена в России. На сегодняшний момент произведено и поставлено 400 тысяч доз моновакцины ИПВ.Последний год завод работает практически в круглосуточном режиме. До конца декабря планируется поставка еще одного миллиона ста тысяч доз моновакцины. Кроме этого, "Нанолек" активно развивает другие направления деятельности, становясь, по сути, стратегическим партнером Министерства здравоохранения России.Сотрудничество с "Нанолеком" включено в перечень приоритетных проектов Кировской области. Предприятию уже дважды был предоставлен патронажный сертификат губернатора. В ходе визита Игорь Васильев и Владимир Христенко обсудили ряд вопросов о дальнейшем совместном взаимодействии. Речь шла о заключении специальных инвестиционных контрактов и выходе на компании на международный рынок.В следующем году "Нанолек" готов полностью закрыть потребности в вакцине и вывести данный проект на проектную мощность. Что позволить увеличить объем налоговых отчислений во все уровни бюджета. В текущем году эта сумма составила порядка 200 млн. рублей.