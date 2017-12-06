Новогодние украшения в Нововятске
Сегодня, 10:21 | Просмотров: 105 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Новогодняя сказка возвращается в город. Снег ложится на еловые ветки. Мерцают гирлянды. И символ 2018-ого удивляется этому волшебству. Нововятский район погрузился в атмосферу праздника в начале декабря.
ВЛАДИМИР МЫШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА:
«Каждый год мы стараемся придумывать что-нибудь новое. Первый раз мы начали это пятнадцать лет назад, когда мы делали это самодельными гирляндами, красили лампочки».
ВЛАДИМИР МЫШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА:
«Количество мероприятий достаточно большое. Начнём, наверное, с того, что двадцать второго декабря мы откроем нашу главную ёлку в Нововятском районе, это здесь, около Дома культуры "Россия". Приедут Дед Мороз, Снегурочка. Для детей будет открытие нововятской ёлки».
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