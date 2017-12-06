Новогодние украшения в Нововятске

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«Каждый год мы стараемся придумывать что-нибудь новое. Первый раз мы начали это пятнадцать лет назад, когда мы делали это самодельными гирляндами, красили лампочки».

Сказка приближается. Сегодня Киров полным ходом готовится к Новому году. Так, в Нововятском районе уже установлена главная праздничная елка.Новогодняя сказка возвращается в город. Снег ложится на еловые ветки. Мерцают гирлянды. И символ 2018-ого удивляется этому волшебству. Нововятский район погрузился в атмосферу праздника в начале декабря.Зелёная красавица высотой десять метров стоит у Дома культуры "Россия". В этом году дерево искусственное. Ещё одно установили в микрорайоне Радужный. А на живую ель можно будет полюбоваться в парке ЛПК.