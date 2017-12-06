Поделиться новостью:

В Кирове преобразился концертный зал Детской филармонии. Работы по реставрации продолжались почти три месяца. Обновленный зал будет, как и прежде, центральной городской площадкой для выступлений юных исполнителей.В последний раз такие масштабные ремонтные работы проводились в 1991 году, к открытию Детской филармонии.Работы по реставрации зала потребовали серьезных вложений. На эти цели городским управлением культуры в рамках муниципальной программы было выделено 2 миллиона рублей.Обновленный концертный зал станет, как и прежде, центральной городской площадкой для выступления молодых исполнителей. Сейчас здесь даже изменилось звучание - стало ярче, звонче, интереснее.К торжественному открытию обновленного зала была подготовлена праздничная программа с участием юных артистов Детской филармонии, творческих коллективов, воспитанников детских музыкальных школ и стипендиатов управления культуры.