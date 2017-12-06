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В Кирове преобразился концертный зал Детской филармонии

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 131 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове преобразился концертный зал Детской филармонии. Работы по реставрации продолжались почти три месяца. Обновленный зал будет, как и прежде, центральной городской площадкой для выступлений юных исполнителей.

В последний раз такие масштабные ремонтные работы проводились в 1991 году, к открытию Детской филармонии.

В Кирове преобразился концертный зал Детской филармонииНИКОЛАЙ БОГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Был сделан проект капитального ремонта, так как это объект культурного наследия, здесь должны быть соблюдены все нормы и требования».

Работы по реставрации зала потребовали серьезных вложений. На эти цели городским управлением культуры в рамках муниципальной программы было выделено 2 миллиона рублей.

В Кирове преобразился концертный зал Детской филармонииСВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Весь коллектив во главе с директором, считая это учреждение своим домом, вложили очень много и своего труда, и своей души в этот замечательный зал».

Обновленный концертный зал станет, как и прежде, центральной городской площадкой для выступления молодых исполнителей. Сейчас здесь даже изменилось звучание - стало ярче, звонче, интереснее.

В Кирове преобразился концертный зал Детской филармонииЭЛЬВИРА МАГОСИМЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Мы поменяли покрытие, было ковровое, сейчас линолеум, окна поменяли и они стали глубже, звука стало больше, сделана декоративная стенка, которая закрывает часть рекреации от концертного зала, звук остается внутри».

К торжественному открытию обновленного зала была подготовлена праздничная программа с участием юных артистов Детской филармонии, творческих коллективов, воспитанников детских музыкальных школ и стипендиатов управления культуры.


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