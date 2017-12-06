В прокуратуре области прошёл форум «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

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В прокуратуре области прошёл второй открытый форум «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В его работе приняли участие представители общественных организаций и экспертных сообществ.Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет собой одну из самых сложных и противоречивых. К сожалению, не каждый подросток, осознает, какие совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым последствиям.Особо участники Форума отметили, что достичь реального снижения числа преступлений и правонарушений как самим подростками, так и в отношении них, сегодня возможно только при условии ранней профилактики. При этом, сегодня индивидуальные беседы с подростками или их родителями неэффективны, отмечают инспекторы по делам несовершеннолетних.Работа с трудными семьями должна вестись на всех уровнях - от школы, до отделов соцзащиты. На уровне области также следует принимать реальные шаги. В частности, есть предложение разработать проект закона, запрещающий несовершеннолетним курить электронные сигареты.Участники форума также подробно рассмотрели вопрос о том, что в каждой школе сегодня должен активно работать подростковый психолог. Год ещё не закончен, а в области уже зарегистрированы четыре случая подросткового суицида.