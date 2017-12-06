Молодёжные проекты Кировской области выиграли 10 грантов на сумму более двух миллионов рублей.

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В ноябре 2017 года Федеральное агентство по делам молодёжи объявило конкурс на лучшую инициативу талантливой молодёжи.

Размер грантового фонда заочного этапа Конкурса в 2017 году составил 164,2 млн рублей. К конкурсу были допущены более трёх тысяч человек из 85 регионов России.

Каждый конкурсный проект в режиме онлайн в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» оценивали три федеральных эксперта. При оценке эксперты учитывали следующие критерии: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение, масштабность и публичность.

Поддержку получили следующие проекты Кировской области:

Екатерина Федяшина, проект «ЖИТЬ», грант - 300 тысяч рублей;



Артем Плаксин, проект «Форум студенческих отрядов Приволжского федерального округа «Быстрица», грант - 300 тысяч рублей;



Марина Докина, проект «Волонтёр-медиатор - доброволец будущего», грант - 150 тысяч рублей;



Дмитрий Шатунов, проект Российский сувенир «Russian souvenir», грант - 100 тысяч рублей.



Елена Елькина, проект «Территория спорта», грант - 150 тысяч рублей;



Анна Плюснина, проект «Компьютерная и интернет-грамотность для пенсионеров», грант - 300 тысяч рублей;



Анна Зорина, проект «Рука помощи», грант - 100 тысяч рублей;



Анастасия Бабинцева, проект «КИНОkids»: развитие детской киношколы, грант - 300 тысяч рублей;



Елена Петракова, проект «Отряды добра», грант - 300 тысяч рублей;



Анна Спицына, проект «Региональный слет школьных активов РДШ «Парус», грант - 200 тысяч рублей.