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Новости / Общество

Спасатели предупреждают, не все гирлянды безопасны

Сегодня, 10:57 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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ГУ МЧС по Кировской области дало советы, на что же обратить внимание при выборе гирлянды, чтобы не омрачить праздничные дни.

В первую очередь определитесь, какая гирлянда вам понадобится. Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги (проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной).

Для домашней елки подойдет интерьерная (не защищена от воды). На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание.

Производители обязаны указывать подробную информацию на упаковке, дабы каждый покупатель видел, какой товар приобретает.Напряжение каждой лампочки - не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, станет причиной пожара.
Обратите внимание на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегревания.

Лампочки в гирлянде должны работать на все 100%, причем произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке.

Для домашнего использования рекомендуются гирлянды, в которых не больше полусотни огней, к тому же, в одну розетку можно включать не более трех гирлянд.

Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать ее нельзя.

Правила пожарной безопасности гласят: нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра на ночь или период, когда все ушли из дома.

Что должен знать покупатель, приобретая елочную гирлянду, чтобы не пострадать самому и не причинить вред здоровью окружающих:

1.​ Приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия. Если его нет, от приобретения гирлянды следует отказаться.

2.​ При покупке гирлянды, внимательно изучите информацию на упаковке.

3.​ Тщательно проверьте целостность и работоспособность электрогирлянды до того, как украшать ею елку.

4.​ Шнур должен быть цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрогирлянда должна быть немедленно обесточена.

5.​ Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать дерево.

6.​ Для украшения на улице ели, дома, окон, необходимо использовать специально предназначенные для работы вне дома гирлянды. Используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду под дождем или на снегу, вы подвергаете свою семью опасности.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете обеспечить безопасность вашей семьи во время столь долгожданных новогодних и рождественских праздников.

По информации ОНДПР г. Кирова


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