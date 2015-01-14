Спасатели предупреждают, не все гирлянды безопасны

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ГУ МЧС по Кировской области дало советы, на что же обратить внимание при выборе гирлянды, чтобы не омрачить праздничные дни.В первую очередь определитесь, какая гирлянда вам понадобится. Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги (проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной).Для домашней елки подойдет интерьерная (не защищена от воды). На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание.Производители обязаны указывать подробную информацию на упаковке, дабы каждый покупатель видел, какой товар приобретает.Напряжение каждой лампочки - не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, станет причиной пожара.Обратите внимание на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегревания.Лампочки в гирлянде должны работать на все 100%, причем произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке.Для домашнего использования рекомендуются гирлянды, в которых не больше полусотни огней, к тому же, в одну розетку можно включать не более трех гирлянд.Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать ее нельзя.Правила пожарной безопасности гласят: нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра на ночь или период, когда все ушли из дома.Что должен знать покупатель, приобретая елочную гирлянду, чтобы не пострадать самому и не причинить вред здоровью окружающих:1.​ Приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия. Если его нет, от приобретения гирлянды следует отказаться.2.​ При покупке гирлянды, внимательно изучите информацию на упаковке.3.​ Тщательно проверьте целостность и работоспособность электрогирлянды до того, как украшать ею елку.4.​ Шнур должен быть цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрогирлянда должна быть немедленно обесточена.5.​ Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать дерево.6.​ Для украшения на улице ели, дома, окон, необходимо использовать специально предназначенные для работы вне дома гирлянды. Используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду под дождем или на снегу, вы подвергаете свою семью опасности.Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете обеспечить безопасность вашей семьи во время столь долгожданных новогодних и рождественских праздников.По информации ОНДПР г. Кирова