Завершается строительство дома для выпускников интернатов в микрорайоне Коминтерн

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В Кирове в микрорайоне Коминтерн в рамках муниципальной программы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершается строительство дома для выпускников интернатов.Напомним, что в областном центре уже построено шесть многоквартирных домов для детей-сирот - четыре в Нововятском районе и два - в Лянгасово. Дом на улице Павла Корчагина в Коминтерне будет седьмым по счету. В четырнадцатиэтажке - 117 квартир, каждая площадью 26 квадратных метров, есть и балкон.Проектная документация дома разработана из расчета близости прибрежной зоны, предусмотрены противооползневые мероприятия. Кроме того, перед строительством здания котлован был очищен от торфа и залит глиной, в основание вбиты 480-ть 12-метровых свай. Этот дом построен по немецкой технологии. Были изготовлены панели по специальной технологии заливки, укрепили их арматурами и проложили утеплитель. Все это исключает промерзание стен, а также обеспечивает экологичность и должную шумоизоляцию. Все квартиры будут передаваться будущим жильцам в чистовой отделке. На придомовой территории генподрядчик оборудует стоянку для автомобилей, тротуары и детскую площадку.И сегодня в здании администрации территориального управления по Ленинскому району состоялась жеребьевка квартир среди детей-сирот, которые имеют право получит свое первое жилье.Стоит отметить, что это жилье детям предоставляется в социальный найм и через пять лет, если не будет никаких замечаний и проблем, то квартиры автоматически переходят в их собственность.Напомним, что введение этого дома позволит полностью решить жилищную проблему детей-сирот из списка 2017 года.