Завершается строительство дома для выпускников интернатов в микрорайоне Коминтерн
Сегодня, 10:28 | Просмотров: 97 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Напомним, что в областном центре уже построено шесть многоквартирных домов для детей-сирот - четыре в Нововятском районе и два - в Лянгасово. Дом на улице Павла Корчагина в Коминтерне будет седьмым по счету. В четырнадцатиэтажке - 117 квартир, каждая площадью 26 квадратных метров, есть и балкон.
СЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«У нас определено по постановлению Правительства Кировской области стоимость за квадратный метр по чистовой отделке это 30150. В кирпичном исполнении данные дома не вписываются, поэтому было принято решение выполнить его в панельном исполнении».
Проектная документация дома разработана из расчета близости прибрежной зоны, предусмотрены противооползневые мероприятия. Кроме того, перед строительством здания котлован был очищен от торфа и залит глиной, в основание вбиты 480-ть 12-метровых свай. Этот дом построен по немецкой технологии. Были изготовлены панели по специальной технологии заливки, укрепили их арматурами и проложили утеплитель. Все это исключает промерзание стен, а также обеспечивает экологичность и должную шумоизоляцию. Все квартиры будут передаваться будущим жильцам в чистовой отделке. На придомовой территории генподрядчик оборудует стоянку для автомобилей, тротуары и детскую площадку.
СЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Нареканий на качество устройства несущих и ограждающих конструкций не может быть. Считаю, что у строительной компании было время выполнить те или иные работы, чтобы каким-то образом вывести окончание строительства данного объекта в определенные сроки. И не утянули они работы по отделке помещений. В связи с эти исключается возможность отпадания обоев, намокания, как было ранее в домах, где не было отопления».
И сегодня в здании администрации территориального управления по Ленинскому району состоялась жеребьевка квартир среди детей-сирот, которые имеют право получит свое первое жилье.
ВИКТОРИЯ МОРОЗОВА:
«Это приятно, получить свою квартиру. Ты уже знаешь, когда закончишь учебу, что у тебя есть крыша над головой».
Стоит отметить, что это жилье детям предоставляется в социальный найм и через пять лет, если не будет никаких замечаний и проблем, то квартиры автоматически переходят в их собственность.
СВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Аналитика и анализ нам показал, что были случаи, когда детей обманывали, когда они не понимали каких-то определенных действий недобросовестных риелторов. Продавали квартиры и оказывались на улице. Конечно, это в ом числе элемент защиты этих детей, когда они пять лет живут, мы помогаем решать им определенные проблемы».
Напомним, что введение этого дома позволит полностью решить жилищную проблему детей-сирот из списка 2017 года.
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