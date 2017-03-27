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Новости / Общество

Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 91 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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"Книги - детям!". Так называется акция, которая проводится в центрах местной активности Октябрьского района. Все неравнодушные кировчане могут отдать любые детские книги, которые потом поступят в библиотеки и семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

- Здравствуйте! Хотим поучаствовать в вашей акции, деткам принесла книжки, сказки, фантастику, немного истории. Сказки дядюшки Римуса, итальянские сказки, чтобы не только русские сказки знали!

Новые книги сегодня стоят очень дорого и многим нуждающимся семьям просто не по карману.
Акция проходит уже два года. Около 200 книг, которые поступили в этом году, уже радуют детей и их родителей.

Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского районаАННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Книжечки нам приносят разные, передавали мы в прошлом году мы их нашему отделению Российского детского фонда. Дальше они перераспределяют их либо нуждающимся семьям, либо в малокомплектные сельские библиотеки. В этом году часть книг мы уже передали напрямую библиотекам Октябрьского района, они были очень рады».

Активные жители микрорайона с удовольствием делятся сокровищами своих домашних библиотек. Здесь есть и приключенческая литература и книги с серии "сделай сам", и исторические романы, и много других изданий.

- Здравствуйте! К вашей акции деткам мы принесли книги, если пригодится, будем очень признательны и благодарны. Единственное, сами не уточнили, какой возраст у деток, здесь для старших.
- Спасибо огромное за участие в акции.

Если вы хотите принять участие в акции "Книга - детям", приходите с литературой в центры местной активности Октябрьского района по вторникам и пятницам с 15 до 18 часов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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