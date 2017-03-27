Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

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"Книги - детям!". Так называется акция, которая проводится в центрах местной активности Октябрьского района. Все неравнодушные кировчане могут отдать любые детские книги, которые потом поступят в библиотеки и семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации.Новые книги сегодня стоят очень дорого и многим нуждающимся семьям просто не по карману.Акция проходит уже два года. Около 200 книг, которые поступили в этом году, уже радуют детей и их родителей.Активные жители микрорайона с удовольствием делятся сокровищами своих домашних библиотек. Здесь есть и приключенческая литература и книги с серии "сделай сам", и исторические романы, и много других изданий.Если вы хотите принять участие в акции "Книга - детям", приходите с литературой в центры местной активности Октябрьского района по вторникам и пятницам с 15 до 18 часов.