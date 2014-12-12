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Новости / Общество

В Кирове прошли "Васнецовские чтения", посвященные Году экологии

Сегодня, 14:54 | Просмотров: 64 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове при поддержке Правительства кировской области и министерства охраны окружающей среды прошли "Васнецовские чтения", которые в этом году были посвящены "Году экологии" в России. Как декоративно-прикладное творчество помогает любить и сохранять нашу природу и чему нас могут научить мастера вятского пейзажа?

Раздельный сбор мусора, очистка почвы - такие сложные темы выбрали для себя учащиеся младших классов для исследовательских работ, представленных в номинации "Вятская земля: прошлое и настоящее". Дети с увлечением рассказывали о том, почему важно учиться сортировать мусор и почему использованные батарейки ни в коем случае нельзя выкидывать вместе с остальными отходами.

В Кирове прошли "Васнецовские чтения", посвященные Году экологииМАРИНА ХАКИМУЛИНА, ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КРАВЕДЕЧЕСКОГО ОТДЕЛА БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. М. ВАСНЕЦОВА:
«Работы, которые писали дети, были и по экологии. Например, была работа "Спасём наши реки". Мальчик очень подробно рассказал о том, как человек загрязняет реки и как их можно сохранить. Одна из работ на этой секции заняла первое место, она была посвящена Богородским месторождениям редких природных минералов».
 
В век пластмассовых игрушек ничто не может сравниться с экологически чистыми куклами, которые делали своими руками наши прабабушки и прадедушки. Нелли Касимова, исследовательница народных промыслов, рассказала о куклах-оберегах и традиционной русской одежде, в которой нет ни грамма синтетики и она помогает сохранить здоровье того человека, который ее носит.

В Кирове прошли "Васнецовские чтения", посвященные Году экологииНЕЛЛИ КАСИМОВА, ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР ФАБРИКИ "ЗАРЯ":
«И сарафан мой, и лакомник, и моршень, который на голове, это все обереги. Они меня защищают. Моршень лечит голову. Раньше носили такие чепчики и цари, и крестьяне. Видели старые фильмы? просыпается царица, а на голове чепчик».

Любовь к природе видна и в произведениях живописи великих русских художников, таких как Васнецов, Рылов, Левитан, и другие. На секции "На этой земле жить мне и тебе" Ребятам рассказывали об экологической тематике в живописи. О том, как бережно относился к русскому лесу Шишкин, как аккуратно он зарисовывал пейзажи и лесные полянки, как много внимания уделял деталям первозданной природы.

В Кирове прошли "Васнецовские чтения", посвященные Году экологииНАДЕЖДА КОЧУРОВА, ИСКУССТВОВЕД, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ "УЛЕЙ":
«Если бы Шишкин не показал людям такую природу, русские люди, может, до сих пор бы думали: "ой, да чего там хорошего в нашем лесу?" Ведь до Шишкина так и было. Ему говорили: "Зачем ты наш русский лес рисуешь, рисуй лучше итальянскую природу, там пальмы". А он говорит: " нет, тут красиво". Когда Шишкин делал такие картины, он всех русских людей научил свою землю любить».

Были представлены на "чтениях" и рисунки детей, посвященные экологической тематике, и изделия народных промыслов. В завершении XIV Васнецовских историко-краеведческих чтений состоялось награждение победителей, на котором были особенно отмечены исследовательские работы начинающих ученых-экологов.


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