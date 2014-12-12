В Кирове прошли "Васнецовские чтения", посвященные Году экологии

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В Кирове при поддержке Правительства кировской области и министерства охраны окружающей среды прошли "Васнецовские чтения", которые в этом году были посвящены "Году экологии" в России. Как декоративно-прикладное творчество помогает любить и сохранять нашу природу и чему нас могут научить мастера вятского пейзажа?Раздельный сбор мусора, очистка почвы - такие сложные темы выбрали для себя учащиеся младших классов для исследовательских работ, представленных в номинации "Вятская земля: прошлое и настоящее". Дети с увлечением рассказывали о том, почему важно учиться сортировать мусор и почему использованные батарейки ни в коем случае нельзя выкидывать вместе с остальными отходами.В век пластмассовых игрушек ничто не может сравниться с экологически чистыми куклами, которые делали своими руками наши прабабушки и прадедушки. Нелли Касимова, исследовательница народных промыслов, рассказала о куклах-оберегах и традиционной русской одежде, в которой нет ни грамма синтетики и она помогает сохранить здоровье того человека, который ее носит.Любовь к природе видна и в произведениях живописи великих русских художников, таких как Васнецов, Рылов, Левитан, и другие. На секции "На этой земле жить мне и тебе" Ребятам рассказывали об экологической тематике в живописи. О том, как бережно относился к русскому лесу Шишкин, как аккуратно он зарисовывал пейзажи и лесные полянки, как много внимания уделял деталям первозданной природы.Были представлены на "чтениях" и рисунки детей, посвященные экологической тематике, и изделия народных промыслов. В завершении XIV Васнецовских историко-краеведческих чтений состоялось награждение победителей, на котором были особенно отмечены исследовательские работы начинающих ученых-экологов.