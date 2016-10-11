Круглый стол по охране атмосферного воздуха

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«Нами и нашими коллегами из Росприроднадзора была проведена большая работа по постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Всего было рассмотрено более 10 тысяч заявок, по результатам в региональный реестр было включено порядка 4500 объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и порядка 600 объектов поставлено на учет в федеральный реестр».

«За 2016 год было потрачено более 14 миллионов рублей, нашим предприятием, на охрану окружающей среды. Из них порядка 730 тысяч на охрану окружающего воздуха. Именно на оборудование, которое позволяет минимизировать все эти выбросы от вредных производств».

«Требования по охране окружающей среды с каждым годом растут. Очень важно, чтобы эти требования, которые диктуются сегодня через принятие законов, они соотносились с реальными возможностями предпринимательского сообщества, бизнеса».

«Цель нашей работы не наказать природопользователя, а предупредить нарушения. В этих целях проводится определенная работа с предприятиями. И вот сегодняшний круглый стол является завершающим мероприятием в этом году в этой сфере. Мы определимся, какие задачи выполнены и рассмотрим новые перспективные мероприятия».

Подходит к концу год экологии, основной задачей которого является обеспечение экологической безопасности страны. Решить эту задачу можно созданием эффективной системы управления в природной сфере. О положительных примерах охраны атмосферного воздуха на кировских предприятиях наш следующий сюжет.По объему выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников Кировская область занимает шестое место в ПФО. Их сокращение в атмосферный воздух связано с планомерной работой Правительства области в этом направлении. В год Экологии вопрос улучшения экологических показателей воздуха держал на особом контроле вице-губернатор Максим Кочетков. Благодаря чему было обеспечено тесное взаимодействие профильных ведомств и структур, что позволило добиться хороших результатов.Органы власти взаимодействуют с промышленными предприятиями в части усиления государственного и производственного контроля, совершенствования производственных процессов и модернизации оборудования. Как отмечают в Правительстве, именно промышленный блок традиционно является наиболее дисциплинированным в части соблюдения экологических норм. Пример - "Кировский завод "Маяк". За последние пять лет он не получил ни одного предписания от надзорных органов о превышении норм выбросов вредных веществ в атмосферу.Отметим, что нормативы выбросов и требования в данной сфере определяются законодательством Российской Федерации.В Кировской области контроль за стационарными источниками выбросов осуществляется в рамках государственного экологического надзора территориальным управлением Росприроднадзора и министерством охраны окружающей среды.Несмотря на то, что год Экологии завершается, вопросы обеспечения экологической безопасности региона по-прежнему будут находиться на особом контроле Правительства Кировской области.