Круглый стол по охране атмосферного воздуха
Вчера, 17:49 | Просмотров: 114 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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По объему выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников Кировская область занимает шестое место в ПФО. Их сокращение в атмосферный воздух связано с планомерной работой Правительства области в этом направлении. В год Экологии вопрос улучшения экологических показателей воздуха держал на особом контроле вице-губернатор Максим Кочетков. Благодаря чему было обеспечено тесное взаимодействие профильных ведомств и структур, что позволило добиться хороших результатов.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нами и нашими коллегами из Росприроднадзора была проведена большая работа по постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Всего было рассмотрено более 10 тысяч заявок, по результатам в региональный реестр было включено порядка 4500 объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и порядка 600 объектов поставлено на учет в федеральный реестр».
АЛЕКСАНДР РЕШЕТНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК":
«За 2016 год было потрачено более 14 миллионов рублей, нашим предприятием, на охрану окружающей среды. Из них порядка 730 тысяч на охрану окружающего воздуха. Именно на оборудование, которое позволяет минимизировать все эти выбросы от вредных производств».
НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВТПП:
«Требования по охране окружающей среды с каждым годом растут. Очень важно, чтобы эти требования, которые диктуются сегодня через принятие законов, они соотносились с реальными возможностями предпринимательского сообщества, бизнеса».
ИЛЬДУС ГИЗАТУЛЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Цель нашей работы не наказать природопользователя, а предупредить нарушения. В этих целях проводится определенная работа с предприятиями. И вот сегодняшний круглый стол является завершающим мероприятием в этом году в этой сфере. Мы определимся, какие задачи выполнены и рассмотрим новые перспективные мероприятия».
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