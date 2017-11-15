ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

12 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.8370
EURO: 69.2982
Погода в городе Кирове:
ночью:  -4...-2°C
утром:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать лет

Сегодня, 11:59 | Просмотров: 118 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Их работа - возвращать имена героям. Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать лет. С какими достижениями его бойцы встретили юбилей?
 
 
- Знамя отряда "Вечный огонь".

Война не закончилась, пока не похоронен последний солдат. Вахты памяти - дань мужеству наших героев.

Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать летЮРИЙ СЕМЕНЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОЛГ":
«Мы вместе работаем. И вместе возвращаем из небытия имена наших солдат. Имена героев, которые не дожили до нашей победы. Батальон, 405 человек подняты руками поисковиков отряда "Вечный огонь"».

История отряда началась в деревне Городище Немского района. Работали с учениками местной школы. Теперь база отряда находится в Кирове. Многие ребята не раз принимали участие в поиске. "Вечный огонь" ведёт работу по всей стране.

Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать летАНДРЕЙ ФЕДОСИМОВ, УЧАСТНИК ОТРЯДА "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ":
«Новороссийск в 2009 году. Очень интересно там. Необычно на море. Стояли на море и ходили, работали в лес. Там горный район, возвышенности большие. И там вид работы более тяжёлый, чем в Новгородской области мы ездим».

"Вечный огонь" занимается патриотическим воспитанием. Гости праздника благодарят юбиляров за верность делу. Сегодня награждают лучших поисковиков.

Находки отряда - части большого пазла. Каждая помогает собрать картину истории. Шанс прикоснуться к ней - подарок от именинников. "Вечный огонь" встречает гостей выставкой.

Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать летАЛЕКСАНДР КАССИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ":
«Ну, наверное, самые интересные находки - это письменные вещи погибших солдат. Это именно записки нестандартные, в которых люди перед своей гибелью писали послания своим родным и близким».

За спиной отряда двадцать шесть экспедиций. Установили почти тридцать фамилий бойцов. А впереди огромная работа. Поисковики говорят - главное, не вернуться без результата.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

МЧС: река Вятка в черте города Кирова пока опасна для зимней рыбалки.

15:59 12.12.2017


МЧС: река Вятка в черте города Кирова пока опасна для зимней рыбалки.

В Немском районе вора нашли по следам, которые он не успел "замести".

15:01 12.12.2017


В Немском районе вора нашли по следам, которые он не успел "замести".

В кировском "Сквере Трудовой Славы" появятся памятные знаки и аллея Героев Труда.

14:47 12.12.2017


В кировском "Сквере Трудовой Славы" появятся памятные знаки и аллея Героев Труда.

Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

14:32 12.12.2017


Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

Жительницу Слободского признали виновной в убийстве мужа.

14:17 12.12.2017


Жительницу Слободского признали виновной в убийстве мужа.

В Кирове мужчина попытался поджечь дом своего приятеля.

10:53 12.12.2017


В Кирове мужчина попытался поджечь дом своего приятеля.

Житель п. Фаленки помог задержать вооруженного грабителя.

18:32 11.12.2017


Житель п. Фаленки помог задержать вооруженного грабителя.

Все новости

Вести. Кировская область

В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологии

17:42 12.12.2017


В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологии

Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

15:14 12.12.2017


Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

Кировский турнир по художественной гимнастике стал международным

12:05 12.12.2017


Кировский турнир по художественной гимнастике стал международным

Волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья

12:00 12.12.2017


Волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья

Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать лет

11:59 12.12.2017


Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать лет

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Юбилей поискового отряда «Вечный огонь»

15.11.2017


Юбилей поискового отряда «Вечный огонь»

Вечный огонь погаснет

02.09.2009


Вечный огонь погаснет

У мемориала «Вечный огонь» обвалилась брусчатка

07.04.2016


У мемориала «Вечный огонь» обвалилась брусчатка

22 июня. Вечный огонь

22.06.2016


22 июня. Вечный огонь

В Кирово-Чепецке стартовала Вахта Памяти

05.05.2016


В Кирово-Чепецке стартовала Вахта Памяти

Святое дело

19.06.2009


Святое дело

Популярные новости

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

08.12.2017


Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх