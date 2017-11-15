Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать лет
Сегодня, 11:59 | Просмотров: 118 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Война не закончилась, пока не похоронен последний солдат. Вахты памяти - дань мужеству наших героев.
ЮРИЙ СЕМЕНЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОЛГ":
«Мы вместе работаем. И вместе возвращаем из небытия имена наших солдат. Имена героев, которые не дожили до нашей победы. Батальон, 405 человек подняты руками поисковиков отряда "Вечный огонь"».
История отряда началась в деревне Городище Немского района. Работали с учениками местной школы. Теперь база отряда находится в Кирове. Многие ребята не раз принимали участие в поиске. "Вечный огонь" ведёт работу по всей стране.
АНДРЕЙ ФЕДОСИМОВ, УЧАСТНИК ОТРЯДА "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ":
«Новороссийск в 2009 году. Очень интересно там. Необычно на море. Стояли на море и ходили, работали в лес. Там горный район, возвышенности большие. И там вид работы более тяжёлый, чем в Новгородской области мы ездим».
"Вечный огонь" занимается патриотическим воспитанием. Гости праздника благодарят юбиляров за верность делу. Сегодня награждают лучших поисковиков.
Находки отряда - части большого пазла. Каждая помогает собрать картину истории. Шанс прикоснуться к ней - подарок от именинников. "Вечный огонь" встречает гостей выставкой.
АЛЕКСАНДР КАССИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ":
«Ну, наверное, самые интересные находки - это письменные вещи погибших солдат. Это именно записки нестандартные, в которых люди перед своей гибелью писали послания своим родным и близким».
За спиной отряда двадцать шесть экспедиций. Установили почти тридцать фамилий бойцов. А впереди огромная работа. Поисковики говорят - главное, не вернуться без результата.
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