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Их работа - возвращать имена героям. Поисковому отряду "Вечный огонь" исполнилось двадцать лет. С какими достижениями его бойцы встретили юбилей?Война не закончилась, пока не похоронен последний солдат. Вахты памяти - дань мужеству наших героев.История отряда началась в деревне Городище Немского района. Работали с учениками местной школы. Теперь база отряда находится в Кирове. Многие ребята не раз принимали участие в поиске. "Вечный огонь" ведёт работу по всей стране."Вечный огонь" занимается патриотическим воспитанием. Гости праздника благодарят юбиляров за верность делу. Сегодня награждают лучших поисковиков.Находки отряда - части большого пазла. Каждая помогает собрать картину истории. Шанс прикоснуться к ней - подарок от именинников. "Вечный огонь" встречает гостей выставкой.За спиной отряда двадцать шесть экспедиций. Установили почти тридцать фамилий бойцов. А впереди огромная работа. Поисковики говорят - главное, не вернуться без результата.