Волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья
Сегодня, 12:00 | Просмотров: 107 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Перед использованием баллон встряхиваем и убираем кольцо.
Перед закраской рекламы - ее необходимо сфотографировать, так сказать, сделать фото "до" и "после". На одной из стен многоквартирного дома в районе Вятской Филармонии волонтеры нашли рекламу наркосайта.
АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КРО ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "СТОПНАРКОТИК":
«Данной рекламы в последнее время очень много. Возможно потому, что для ее рисования привлекаются школьники, которые не понимают той ответственности, которую на себя навлекают».
СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Первое правило: мы стараемся краски подбирать в тон здания, второе правило: если надпись находится на частном здании, то мы извещаем владельца, чтобы он сам эту надпись убрал, и не было конфликтных ситуаций».
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