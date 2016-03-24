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Новости / Общество

Волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 107 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Кировские волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья. Объявления регулярно появляются на домах и заборах.
 
 
Виктория Скоморохова - куратор рейда. Она совершеннолетний наставник юных борцов с рекламой наркотических и других запрещенных веществ. Перед тем, как отправиться в "бой" - обязательный инструктаж.

- Перед использованием баллон встряхиваем и убираем кольцо.

Перед закраской рекламы - ее необходимо сфотографировать, так сказать, сделать фото "до" и "после". На одной из стен многоквартирного дома в районе Вятской Филармонии волонтеры нашли рекламу наркосайта.

Волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозельяАЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КРО ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "СТОПНАРКОТИК":
«Данной рекламы в последнее время очень много. Возможно потому, что для ее рисования привлекаются школьники, которые не понимают той ответственности, которую на себя навлекают».
 
 
Кстати, адрес сайта передается в федеральную службу по борьбе с наркотиками. Чтобы заблокировать подозрительный сайт, для этого достаточно зайти на портал движения "Стоп наркотик" и заполнить нужную форму. Отметим, что членство в движении открыто: каждый может стать волонтером. Только нужно знать некоторые правила.

Волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозельяСВЕТЛАНА СЕМЕНОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Первое правило: мы стараемся краски подбирать в тон здания, второе правило: если надпись находится на частном здании, то мы извещаем владельца, чтобы он сам эту надпись убрал, и не было конфликтных ситуаций».
 
 
Официально акция "Город без наркотиков" продлится до 20 декабря. Но участники общественного движения "Стоп наркотик" на этом не остановятся: они продолжат очищать город от смертоносной рекламы.


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