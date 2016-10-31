В кировском "Сквере Трудовой Славы" появятся памятные знаки и аллея Героев Труда.

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Сквер был открыт в 2016 году на перекрёстке улиц Профсоюзная и Карла Маркса.

По инициативе областного совета ветеранов здесь установили памятник «Кировчанам-труженикам тыла».

Сейчас появились планы по дальнейшему развитию сквера. Здесь планируется провести установку памятных знаков в честь кировских предприятий, удостоенных наград за труд в годы Великой Отечественной войны.

В Кирове их шесть: Нововятский ЛПК, кожевенно-обувной комбинат имени Коминтерна и завод «АВИТЕК» награждены орденами Трудового Красного Знамени. Завод «Лепсе» удостоен ордена Ленина, завод «Маяк» и комбинат «Искож» награждены орденами Отечественной войны 1 степени. На каждом знаке предлагается разместить текст соответствующего указа о награждении предприятия и изображение награды.

Второй этап - установка памятных знаков в честь городов Кировской области, удостоенных звания «Город трудовой славы». На сегодняшний день это звание носят Киров, Котельнич, Омутнинск, Вятские Поляны, Орлов, Кирс. На памятных знаках будет высечен текст указа губернатора о присвоении городу почётного звания.

Завершит работу открытие в сквере аллеи Героев Социалистического Труда и Героев Труда России.

Для разработки «дорожной карты» по реализации проекта, в которую войдёт концепция развития территории, дизайн-проект, предварительная смета расходов и так далее будет создана рабочая группа.