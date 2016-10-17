Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

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В финале Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" трое ребят кировчан заняли призовые места. С победителями и их педагогами встретился Иван Швецов.Роман Подлевских сначала победил на конкурсе профмастерства в техникуме, затем занял 1 место на областных соревнованиях и только после этого он отправился на национальный конкурс в Москву. Юноша учится на 4 и 5, несмотря на юный возраст - он настоящий профессионал. Неудивительно, что на чемпионате "Абилимпикс" он стал одним из лучших.Руководители многопрофильного техникума по праву гордятся достижениями своих воспитанников, которые из года год принимают участие в конкурсах профмастерства и показывают достойные результаты. Победа Романа - это и их победа.От Кировской области в чемпионате приняли участие 20 человек, которые представляли не только многопрофильный техникум, но и другие учебные заведения региона, включая школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.Игорь Половников плохо слышит, что не мешаем ему быть прекрасным фотографом, и лидером в своем классе. На Абилимпиксе он завоевал призовое место за репортажную фотосъемку. Юноша занимается под руководством своего классного руководителя.Добавим, что в Кировской области региональный центр движения "Абилимпикс" находится в областном центре технического творчества и совсем недавно там прошел региональный чемпионат по 9 профессиональным компетенциям. Лучшими стали студенты кировского авиационного техникума, многопрофильного техникума и автомобильно-промышленного колледжа.