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Новости / Общество

Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 133 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В финале Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" трое ребят кировчан заняли призовые места. С победителями и их педагогами встретился Иван Швецов.

Роман Подлевских сначала победил на конкурсе профмастерства в техникуме, затем занял 1 место на областных соревнованиях и только после этого он отправился на национальный конкурс в Москву. Юноша учится на 4 и 5, несмотря на юный возраст - он настоящий профессионал. Неудивительно, что на чемпионате "Абилимпикс" он стал одним из лучших.

Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"РОМАН ПОДЛЕВСКИХ, СТУДЕНТ 2 КУРСА КИРОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ":
«Было интересно и несложно. Надо было гипсокартон на профиля прикрутить».

Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"ГАЛИНА АРХИПОВА, МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КИРОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА:
«Ну я не ожидала такого конечно. Он устройство профилей не изучал. Разве что в теории, на уроках технологии».
 
Руководители многопрофильного техникума по праву гордятся достижениями своих воспитанников, которые из года год принимают участие в конкурсах профмастерства и показывают достойные результаты. Победа Романа - это и их победа.

Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"ЕЛЕНА ГИБЕРТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА:
«Подлевских Роман обучается в нашем техникуме второй год. Он статочно хорошо разбирается в современных строительных материалах».
 
От Кировской области в чемпионате приняли участие 20 человек, которые представляли не только многопрофильный техникум, но и другие учебные заведения региона, включая школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"ОКСАНА ШАКИРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ АБИЛИМПИКС В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конкурс профессионального мастерства - площадка для людей с инвалидностью. Там были представлены более 80 компетенций, по которым были конкурсные мероприятия. Была обширная деловая и культурная программа для этой категории людей».
 
Игорь Половников плохо слышит, что не мешаем ему быть прекрасным фотографом, и лидером в своем классе. На Абилимпиксе он завоевал призовое место за репортажную фотосъемку. Юноша занимается под руководством своего классного руководителя.

Трое кировчан стали призерами Национального чемпионата профмастерства "Абилимпикс"ОЛЬГА ГРЕБЕНЕВА, ПЕДАГОГ КИРОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ:
«Игорь очень активный молодой человек. Он и в спорте участвует и танцует и поет, жестовое пение. Участвует практически везде. Председатель совета старшеклассников, ребята его уважают и учителя».
 
Добавим, что в Кировской области региональный центр движения "Абилимпикс" находится в областном центре технического творчества и совсем недавно там прошел региональный чемпионат по 9 профессиональным компетенциям. Лучшими стали студенты кировского авиационного техникума, многопрофильного техникума и автомобильно-промышленного колледжа.


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