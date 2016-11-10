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Новости / Общество

МЧС: река Вятка в черте города Кирова пока опасна для зимней рыбалки.

Сегодня, 15:59 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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На реке Вятке продолжается становление льда, наблюдаются множественные полыньи и выход на ледовую поверхность пока крайне опасен.
 
В районах Кировской области многие водоемы уже покрыты достаточно прочным льдом.
 
Сотрудники ГИМС проверили популярные места зимней рыбалки в Белохолуницком районе. Толщина льда на пруду в райцентре - 20 см. На реке Белая Холуница толщина льда на данный момент составляет 15-20 см. И сейчас на водоемах наблюдается массовый выход рыбаков.
 
Отметим, что безопасным для одного человека считается лёд не тоньше 7 см. В
 
ходе рейда инспекторы ГИМС провели с любителями активного отдыха беседы о мерах безопасности и правилах поведения на льду, а также раздали листовки.


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