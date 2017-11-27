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В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологии. Состоялось награждение победителей городского этапа Всероссийской олимпиады «Символы России», а также конкурса «Мы - дети природы».Больше трехсот кировских школьников приняли участие в городском этапе Всероссийской литературно-географической олимпиады "Символы России". Среди победителей - Серафим Халявин из Вятской православной гимназии.Примечательно, что авторами Всероссийской олимпиады стали сами школьники. Именно они предлагали вопросы для сверстников. Было включено и несколько заданий от кировчан. При подготовке участники узнали много нового.В библиотеке имени Грина также оформлена выставка лучших работ конкурса «Мы - дети природы». Участниками стали малыши от трех до пяти лет, которые занимаются в развивающем центре "Мир на ладошке".Присоединились юные читатели и к городскому экологическому проекту, инициатором которого стала лауреат областной эко-премии "Отлично!" Арина Цветкова.Среди экологических проектов библиотеки - акция «Красная книга в рассказах, стихах и рисунках детей», собравшая почти полторы тысячи участников в 25 районах. Больше 300 работ было представлено на фотовернисаже "Красивые и заповедные места Кировской области". Как лучшее эколого-просветительское мероприятие Всероссийского конкурса отмечен открытый городской проект «Технический прогресс и экология или поколение НEXT выбирает природу».Музыкальный праздник «О, мой пресветлый отчий край" - не последний в череде мероприятий Года экологии. На «Елке в стиле ЭКО» подведут итоги областного конкурса на лучший сценарий. А читателей Медянской сельской библиотеки Юрьянского района торжественно примут в ряды «Эколят - дошколят».