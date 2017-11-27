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Новости / Общество

В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологии

Сегодня, 17:42 | Просмотров: 98 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологии. Состоялось награждение победителей городского этапа Всероссийской олимпиады «Символы России», а также конкурса «Мы - дети природы».
 
 
Больше трехсот кировских школьников приняли участие в городском этапе Всероссийской литературно-географической олимпиады "Символы России". Среди победителей - Серафим Халявин из Вятской православной гимназии.

В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологииСЕРАФИМ ХАЛЯВИН, ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ "СИМВОЛЫ РОССИИ":
«Там были представлены литературные произведения, и по ним надо было написать, какую реку описывал автор или город. Конкурс понравился, вопросы были интересные».

Примечательно, что авторами Всероссийской олимпиады стали сами школьники. Именно они предлагали вопросы для сверстников. Было включено и несколько заданий от кировчан. При подготовке участники узнали много нового.

В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологииТИМОФЕЙ СУДОВИКОВ, ПРИЗЕР ГОРОДСКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ "СИМВОЛЫ РОССИИ":
«336 рек впадает в Байкал, и лишь одна Ангара вытекает из него».

В библиотеке имени Грина также оформлена выставка лучших работ конкурса «Мы - дети природы». Участниками стали малыши от трех до пяти лет, которые занимаются в развивающем центре "Мир на ладошке".

- Маленьких экологов и защитников природы называют эколятами, они умеют слышать природу и даже разговаривать с ней.

Присоединились юные читатели и к городскому экологическому проекту, инициатором которого стала лауреат областной эко-премии "Отлично!" Арина Цветкова.

В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологииАРИНА ЦВЕТКОВА, АВТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА "МИРОВЫЕ КРЫШЕЧКИ":
«Я осуществляла проект "Мировые крышечки", его целью было собрать как можно больше крышек, и на полученные деньги поставить домик уткам около диорамы. Сложностью было привлечение народа к этой задаче, найти место, где установить домик, чтобы уткам было там безопасно находиться».

Среди экологических проектов библиотеки - акция «Красная книга в рассказах, стихах и рисунках детей», собравшая почти полторы тысячи участников в 25 районах. Больше 300 работ было представлено на фотовернисаже "Красивые и заповедные места Кировской области". Как лучшее эколого-просветительское мероприятие Всероссийского конкурса отмечен открытый городской проект «Технический прогресс и экология или поколение НEXT выбирает природу».

В библиотеке имени Грина завершаются мероприятия, посвященные Году экологииНАТАЛЬЯ РЫЛОВА, МЕТОДИСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А.С. ГРИНА:
«Инициировали конкурс Государственная российская библиотека для молодежи, Государственная техническая библиотека, на конкурс поступило 967 работ, только шорт-лист состоял из 81 библиотеки, мы вошли в десяток победителей, это очень приятно, потому что День экологических знаний, пожалуй, самая глобальная дата в экологии, то, что мы стали победителями, это не наша заслуга, это заслуга наших читателей, которые, действительно проявили себя настоящими защитниками природы».

Музыкальный праздник «О, мой пресветлый отчий край" - не последний в череде мероприятий Года экологии. На «Елке в стиле ЭКО» подведут итоги областного конкурса на лучший сценарий. А читателей Медянской сельской библиотеки Юрьянского района торжественно примут в ряды «Эколят - дошколят».


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