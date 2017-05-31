Изменения в законе о выдаче разрешений на охоту

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В этом году в нашей области была введена новая система распределения разрешений на охоту. За основу был взят лучший опыт других регионов.Охотничьи угодья области делятся на две категории: закрепленные и общедоступные. Разрешения в общедоступные охотничьи угодья выдаются в министерстве охраны окружающей среды. Существовавшая ранее система выдачи разрешений вызывала много нареканий и жалоб. Более того, по оценке экспертов она содержала коррупционные составляющие и была достаточно несправедлива. Поэтому по поручению зампреда областного Правительства Максима Кочеткова в конце прошлого года министерство разработало новый закон о распределении разрешений в таких угодьях на добычу лося, кабана и медведя.Введение нового механизма распределения разрешений стало возможным после изучения опыта соседних регионов. Взятые за основу лучшие практики и привели к появлению новой системы распределения разрешений. Ее позитивно восприняли даже люди с большим охотничьим стажем.Замена порядка очерёдности на метод случайной выборки был впервые опробован в конце мая. Тогда распределялись лицензии на охоту на кабанов.Еще одно новшество - это поощрение охотников, добывших волков.Конечно, борьба с волками в области ведется систематически специальными бригадами опытных охотников-волчатников. В отдельные районы привлекаются дополнительные силы.Анализ итогов применения нового закона показал необходимость его дальнейшего совершенствования. И сейчас подготовлены новые предложения с целью обеспечения еще большей прозрачности и доступности процесса распределения разрешений на добычу животных.Добавим, что в настоящее время предложения министерства внесены на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области.