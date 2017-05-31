Изменения в законе о выдаче разрешений на охоту
Вчера, 10:23 | Просмотров: 155 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Охотничьи угодья области делятся на две категории: закрепленные и общедоступные. Разрешения в общедоступные охотничьи угодья выдаются в министерстве охраны окружающей среды. Существовавшая ранее система выдачи разрешений вызывала много нареканий и жалоб. Более того, по оценке экспертов она содержала коррупционные составляющие и была достаточно несправедлива. Поэтому по поручению зампреда областного Правительства Максима Кочеткова в конце прошлого года министерство разработало новый закон о распределении разрешений в таких угодьях на добычу лося, кабана и медведя.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В соответствии с этим законом, а он был достаточно революционным, был ряд новшеств. В частности, один охотник мог получить только одно разрешение на добычу одного лося, кабана и медведя, что резко расширяло круг охотников, которым доставались разрешения».
Введение нового механизма распределения разрешений стало возможным после изучения опыта соседних регионов. Взятые за основу лучшие практики и привели к появлению новой системы распределения разрешений. Ее позитивно восприняли даже люди с большим охотничьим стажем.
СЕРГЕЙ МАТВЕЙЧУК, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВНИИОЗ ИМ. Б.М.ЖИТКОВА:
«Я очень рад, что в Кировской области эта система реализовалась, потому что она обеспечивает честное прозрачное распределение разрешений».
Замена порядка очерёдности на метод случайной выборки был впервые опробован в конце мая. Тогда распределялись лицензии на охоту на кабанов.
СЕРГЕЙ ГАЛКИН, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«В целях усиления мер прозрачности и открытости процедуры распределения разрешений министерством была создана комиссия. В ее состав были включены люди, которые не работают в министерстве».
Еще одно новшество - это поощрение охотников, добывших волков.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«К сожалению, на сегодня область не имеет возможность выплаты охотникам денежных премий и компенсации их затрат на добычу волков. В связи с этим мы решили поощрять их такими внеочередными разрешениями на добычу лосей, кабанов и медведей».
Конечно, борьба с волками в области ведется систематически специальными бригадами опытных охотников-волчатников. В отдельные районы привлекаются дополнительные силы.
Анализ итогов применения нового закона показал необходимость его дальнейшего совершенствования. И сейчас подготовлены новые предложения с целью обеспечения еще большей прозрачности и доступности процесса распределения разрешений на добычу животных.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«Мы пришли к выводу, что нам необходимо ограничить способы подачи заявлений до тех, при которых существует идентификация заявителя. Это лично к нам сюда при предъявлении охотбилета, по почте заказным письмом, когда удостоверение личности происходит, через МФЦ и через портал госуслуг».
Добавим, что в настоящее время предложения министерства внесены на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области.
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