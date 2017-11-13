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Новости / Общество

В Кочуровском парке появилась новогодняя елка

Вчера, 10:43 | Просмотров: 170 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове и области началась активная подготовка к Новому году, и одна из первых праздничных елок появилась в обновленном Кочуровском парке.
 
 
Пока рабочие только устанавливают каркас, но совсем скоро на новогодней красавице появятся и гирлянды, и игрушки. Уже по традиции в Ленинском районе наряжают елки игрушками, поступившими на конкурс "Зимняя сказка". Делают их юные кировчане. И увидеть эти необычные украшения можно будет не только в Кочуровском парке, но и на елках около ЦУМа и у ДК "Космос".

В Кочуровском парке появилась новогодняя елкаДЕНИС ЧЕРНЯДЬЕВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Территориальное управление по Ленинскому району прикладывает все силы для создания новогоднего настроения у горожан и призывает организации города принять участие в оформлении подготовки к Новому году».

А открытие главной елки Ленинского района состоится в Кочуровском парке в субботу, 16 декабря в 2 часа дня. Жители города станут участниками новогодних приключений Бременских музыкантов.

В Кочуровском парке появилась новогодняя елкаОЛЬГА ФАДЕЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Какие еще будут события, пока секрет не открою, но будет их около полусотни, будет больше 20 дворовых праздников на территории Ленинского района, подготовленных Центрами местной активности, очень ждем кировчан, будет весело, приходите».

Напомним, в этом году благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" преобразилась не только территория Кочуровского парка, отремонтировано и несколько дворов.

В Кочуровском парке появилась новогодняя елкаПАВЕЛ СЫСОЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛЕНИНСКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Здесь вот буквально соседний дом Конева, 13, там мы также будем устанавливать елку, потому что многие жители просят создать новогоднее настроение, и на придомовых территориях, во дворах мы также много будем устанавливать в этом году елок для жителей».

Создать зимнюю сказку в своих дворах могут и сами горожане. Лучшие, также по традиции, выберут уже в новом году.


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