В Кочуровском парке появилась новогодняя елка

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В Кирове и области началась активная подготовка к Новому году, и одна из первых праздничных елок появилась в обновленном Кочуровском парке.Пока рабочие только устанавливают каркас, но совсем скоро на новогодней красавице появятся и гирлянды, и игрушки. Уже по традиции в Ленинском районе наряжают елки игрушками, поступившими на конкурс "Зимняя сказка". Делают их юные кировчане. И увидеть эти необычные украшения можно будет не только в Кочуровском парке, но и на елках около ЦУМа и у ДК "Космос".А открытие главной елки Ленинского района состоится в Кочуровском парке в субботу, 16 декабря в 2 часа дня. Жители города станут участниками новогодних приключений Бременских музыкантов.Напомним, в этом году благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" преобразилась не только территория Кочуровского парка, отремонтировано и несколько дворов.Создать зимнюю сказку в своих дворах могут и сами горожане. Лучшие, также по традиции, выберут уже в новом году.