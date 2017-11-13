В Кочуровском парке появилась новогодняя елка
Вчера, 10:43 | Просмотров: 170 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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ДЕНИС ЧЕРНЯДЬЕВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Территориальное управление по Ленинскому району прикладывает все силы для создания новогоднего настроения у горожан и призывает организации города принять участие в оформлении подготовки к Новому году».
А открытие главной елки Ленинского района состоится в Кочуровском парке в субботу, 16 декабря в 2 часа дня. Жители города станут участниками новогодних приключений Бременских музыкантов.
ОЛЬГА ФАДЕЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Какие еще будут события, пока секрет не открою, но будет их около полусотни, будет больше 20 дворовых праздников на территории Ленинского района, подготовленных Центрами местной активности, очень ждем кировчан, будет весело, приходите».
Напомним, в этом году благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" преобразилась не только территория Кочуровского парка, отремонтировано и несколько дворов.
ПАВЕЛ СЫСОЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛЕНИНСКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Здесь вот буквально соседний дом Конева, 13, там мы также будем устанавливать елку, потому что многие жители просят создать новогоднее настроение, и на придомовых территориях, во дворах мы также много будем устанавливать в этом году елок для жителей».
Создать зимнюю сказку в своих дворах могут и сами горожане. Лучшие, также по традиции, выберут уже в новом году.
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