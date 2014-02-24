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Новости / Общество

Торжественное вручение паспортов в библиотеке имени Герцена

Вчера, 11:55 | Просмотров: 154 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Десять школьников получили первые паспорта в торжественной обстановке. Вручение документа проходило в библиотеке имени Герцена в честь Дня Конституции.

Школьники, которым уже исполнилось 14 лет, обычно получают паспорта в подразделении по вопросам миграции. В государственные праздники, такие как День народного единства, День России, День Конституции управлением УМВД России проводятся подобные торжественные выдачи паспортов.

- Паспорт вручается Здор Алине Денисовне.

Алина учится в 8 классе. Помимо учебы, она активно посещает внеклассные занятия: играет в волейбол, футбол, занимается пением. О том, что она получит паспорт из рук начальника управления по вопросам миграции, ей рассказала классная руководительница.

Торжественное вручение паспортов в библиотеке имени ГерценаАЛИНА ЗДОР:
«Я почувствовала торжественность, всю гордость за то, что я получила в такой обстановке свой паспорт. Я чувствую себя как взрослая, я теперь гражданин России, и, не знаю, это круто».

Специального конкурсного отбора не проводилось, а кандидатуры школьников выдвигали образовательные учреждения.

Торжественное вручение паспортов в библиотеке имени ГерценаВЛАДИМИР ШИНДОРИКОВ, НАЧАЛЬНИК УВМ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно, это те дети, которые имеют, прежде всего, уже успехи в своей учебной деятельности, и это те дети, которые своим примером показывают, что они достойны именно в торжественной обстановки получить эти паспорта».

Вместе с документом, восьмиклассники получили конституцию и обложку на паспорт. После торжественной части школьников ждал еще один подарок: библиотека провела экскурсию по своей новой выставке.


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