Торжественное вручение паспортов в библиотеке имени Герцена
Вчера, 11:55 | Просмотров: 154 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Школьники, которым уже исполнилось 14 лет, обычно получают паспорта в подразделении по вопросам миграции. В государственные праздники, такие как День народного единства, День России, День Конституции управлением УМВД России проводятся подобные торжественные выдачи паспортов.
- Паспорт вручается Здор Алине Денисовне.
Алина учится в 8 классе. Помимо учебы, она активно посещает внеклассные занятия: играет в волейбол, футбол, занимается пением. О том, что она получит паспорт из рук начальника управления по вопросам миграции, ей рассказала классная руководительница.
АЛИНА ЗДОР:
«Я почувствовала торжественность, всю гордость за то, что я получила в такой обстановке свой паспорт. Я чувствую себя как взрослая, я теперь гражданин России, и, не знаю, это круто».
Специального конкурсного отбора не проводилось, а кандидатуры школьников выдвигали образовательные учреждения.
ВЛАДИМИР ШИНДОРИКОВ, НАЧАЛЬНИК УВМ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно, это те дети, которые имеют, прежде всего, уже успехи в своей учебной деятельности, и это те дети, которые своим примером показывают, что они достойны именно в торжественной обстановки получить эти паспорта».
Вместе с документом, восьмиклассники получили конституцию и обложку на паспорт. После торжественной части школьников ждал еще один подарок: библиотека провела экскурсию по своей новой выставке.
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