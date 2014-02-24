Торжественное вручение паспортов в библиотеке имени Герцена

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Десять школьников получили первые паспорта в торжественной обстановке. Вручение документа проходило в библиотеке имени Герцена в честь Дня Конституции.Школьники, которым уже исполнилось 14 лет, обычно получают паспорта в подразделении по вопросам миграции. В государственные праздники, такие как День народного единства, День России, День Конституции управлением УМВД России проводятся подобные торжественные выдачи паспортов.Алина учится в 8 классе. Помимо учебы, она активно посещает внеклассные занятия: играет в волейбол, футбол, занимается пением. О том, что она получит паспорт из рук начальника управления по вопросам миграции, ей рассказала классная руководительница.Специального конкурсного отбора не проводилось, а кандидатуры школьников выдвигали образовательные учреждения.Вместе с документом, восьмиклассники получили конституцию и обложку на паспорт. После торжественной части школьников ждал еще один подарок: библиотека провела экскурсию по своей новой выставке.