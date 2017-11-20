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В регионе активно развивается институт производственных охотничьих инспекторов

Вчера, 15:12 | Просмотров: 136 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кировской области активно развивается институт производственных охотничьих инспекторов. На сегодняшний день таковых 140 и каждый из них выполняет важную задачу - следит за исполнением Закона на закрепленном охотугодье.

Институт производственных охот-инспекторов - это отдельное направление охотничьего надзора. Как и ведомственные инспекторы, они контролируют соблюдение законодательства, но только не на общедоступных, а именно на закрепленных охотугодьях. Чтобы стать производственным инспектором необходимо внимательно изучить законодательную базу и сдать экзамен.

В регионе активно развивается институт производственных охотничьих инспекторовДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Производственным инспектором может стать работник охотхозяйства, который сдал экзамен на знание законодательства. Для этого необходимо выучить 600 вопросов и правильно ответить из сорока на тридцать пять, пройти проверку. После этого они получают удостоверение и нагрудный знак».
 
 
За два года в Кировской области удостоверения производственных охотинспекторов получили 140 человек. Александр Троицкий был одним из первых. За 2017 год он составил четыре акта о выявленных правонарушениях в процессе охоты.

В регионе активно развивается институт производственных охотничьих инспекторовАЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ИНСПЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ":
«Основные нарушения - это либо запрещенный способ охоты, либо охота без необходимых документов, отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов и отсутствие путевки в наше охотничье хозяйство».
 
 
Сегодня ответственные охотпользователи заинтересованы в том, чтобы на их территории работал производственный инспектор. И в министерстве охраны окружающей среды такую инициативу всячески поддерживают.
 
 
Так, в этом году для действующих производственных охотинспекторов в ведомстве организовали обучающие семинары. В процессе учебы инспекторы могут напрямую пообщаться со специалистами министерства, задать любые вопросы.

ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Цель семинаров - рассказать о нюансах составления актов, понять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, ответить на вопросы и для себя нам понять проблемы, которые необходимо решать. И чтобы у вас был обмен опытом».
 
 
Программа семинара составлена таким образом, что у производственных инспекторов есть возможность повысить свою квалификацию и узнать больше о своих правах. Многие отмечают, что после семинара они стали увереннее общаться с охотниками.

АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ИНСПЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ":
«Я могу посмотреть у него документы, осмотреть его автомобиль, рюкзак, оружие, патроны, если выявлены нарушения, составляю соответствующий акт».
 
 
Особенность семинара в том, что здесь есть и задания, приближенные к реальным случаям. Инспектору становится ясно, как действовать и как себя грамотно вести.

В регионе активно развивается институт производственных охотничьих инспекторовОЛЕГ ШАЛАГИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХОТНИЧЬЕГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день по результатам проведения первого семинара производственными охотинспекторами уже составлено пять актов о наличии признаков состава административного правонарушения. И мы надеемся, что в дальнейшем эта цифра будет увеличиваться. Мы будем работать с ними в тесном сотрудничестве и взаимодействии».
 
 
Задача производственных охотинспекторов – выявлять правонарушения в сфере охоты. С этой же целью по поручению вице-губернатора региона Максима Кочеткова в этом году была создана антибраконьерская группа. Проведено её материально-техническое оснащение современными средствами. Еще для усилении контрольно-надзорной деятельности активно используется портал «ГИС Экология». В его разделе «Охрана и использование животного мира» можно получить всю информацию по вопросам охотничьего хозяйства.


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