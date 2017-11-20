В регионе активно развивается институт производственных охотничьих инспекторов
Вчера, 15:12 | Просмотров: 136 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Институт производственных охот-инспекторов - это отдельное направление охотничьего надзора. Как и ведомственные инспекторы, они контролируют соблюдение законодательства, но только не на общедоступных, а именно на закрепленных охотугодьях. Чтобы стать производственным инспектором необходимо внимательно изучить законодательную базу и сдать экзамен.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Производственным инспектором может стать работник охотхозяйства, который сдал экзамен на знание законодательства. Для этого необходимо выучить 600 вопросов и правильно ответить из сорока на тридцать пять, пройти проверку. После этого они получают удостоверение и нагрудный знак».
АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ИНСПЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ":
«Основные нарушения - это либо запрещенный способ охоты, либо охота без необходимых документов, отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов и отсутствие путевки в наше охотничье хозяйство».
Сегодня ответственные охотпользователи заинтересованы в том, чтобы на их территории работал производственный инспектор. И в министерстве охраны окружающей среды такую инициативу всячески поддерживают.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Цель семинаров - рассказать о нюансах составления актов, понять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, ответить на вопросы и для себя нам понять проблемы, которые необходимо решать. И чтобы у вас был обмен опытом».
АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ИНСПЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ":
«Я могу посмотреть у него документы, осмотреть его автомобиль, рюкзак, оружие, патроны, если выявлены нарушения, составляю соответствующий акт».
ОЛЕГ ШАЛАГИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХОТНИЧЬЕГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день по результатам проведения первого семинара производственными охотинспекторами уже составлено пять актов о наличии признаков состава административного правонарушения. И мы надеемся, что в дальнейшем эта цифра будет увеличиваться. Мы будем работать с ними в тесном сотрудничестве и взаимодействии».
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