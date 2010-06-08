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Новости / Общество

Поисковики разыскивают родных кировчанина, погибшего в годы войны в Новгородской области.

Вчера, 16:23 | Просмотров: 135 | Версия для печати
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Останки солдата и смертный медальон  на имя Евгения Михайлович Лубягина были найдены во время Вахты Памяти в районе поселка Лычково Демьяновского района.
 
Евгений Лубягин родился в 1923 году и был призван на фронт Молотовским комиссариатом города Кирова. Проживал боец по адресу Киров, улица Лесная, 5, квартира № 2.
 
В документах также указана мать погибшего солдата - Елизавета Михайловна Лубягина.
 
Захоронение его останков будет проведено 22 июня 2018 года на воинском кладбище поселка Лычково Новгородской области.
 
Контактный телефон 53-88-52, доб. 115 - Городилова Ольга Владимировна.


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