Поисковики разыскивают родных кировчанина, погибшего в годы войны в Новгородской области.

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Останки солдата и смертный медальон на имя Евгения Михайлович Лубягина были найдены во время Вахты Памяти в районе поселка Лычково Демьяновского района.

Евгений Лубягин родился в 1923 году и был призван на фронт Молотовским комиссариатом города Кирова. Проживал боец по адресу Киров, улица Лесная, 5, квартира № 2.

В документах также указана мать погибшего солдата - Елизавета Михайловна Лубягина.

Захоронение его останков будет проведено 22 июня 2018 года на воинском кладбище поселка Лычково Новгородской области.

Контактный телефон 53-88-52, доб. 115 - Городилова Ольга Владимировна.