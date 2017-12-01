В Кировской области объявили метеопредупреждение.

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По прогнозам синоптиков, в ночь с 13 на 14 декабря местами по области ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Кроме того, возможен ледяной дождь, который будет сопровождаться метелью и гололедом.

Порывы ветра могут достигать 19 м/с. На дорогах будет образовываться ледяной накат.