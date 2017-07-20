ГФИ провел выездное совещание с руководством Кирова

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Главный федеральный инспектор по Кировской области провел выездное совещание с руководством города Кирова. Владимир Климов посетил новую школу в слободе Зиновы и дворовые территории Нововятского района.

Выездное совещание началось с осмотра школы в слободе Зиновы. Отметим, что строительство продолжалось менее года - по проекту, разработанному кировскими архитекторами и она оснащена по последнему слову техники. Это первая новая школа, построенная в городе за последние 20 лет.

В учебном заведении на бесплатной основе работают кружки и спортивные секции, а во второй половине дня все жители областного центра на платной основе имеют возможность заниматься спортом в школьном физкультурно-оздоровительном комплексе и посещать бассейн. Главному федеральному инспектору показали кабинеты физики, химии, столовую и мастерские для мальчиков. Стоимость строительства школы 679 миллионов рублей. Из них более 307 миллионов - это деньги федерального бюджета. Такая же сумма - городской бюджет и порядка 74 миллионов - деньги областного бюджета.Также Владимир Климов посетил дворовые территории Новоятского района, которые благоустраивались по проекту "Формирование комфортной городской среды". В микрорайоне Радужный по адресу Конституции 3а было выполнено асфальтирование двора, установлены скамейки и урны, установлены и эноргосберегающие светильники. В конце августа подрядная организация сдала объект. Жильцы работой остались довольны.Во дворе по адресу Конституции 11 тоже была отремонтирована дворовая территория, но жильцы еще поучаствовали в городском конкурсе, выиграли грант и на эти деньги оборудовали детскую площадку. Сегодня на ней играют дети со всего микрорайона.Еще одним местом посещения был бывший парк лесоперерабатывающего комбината. Во время банкротства предприятия он был заброшен. Несколько лет назад его оформили в муниципальную собственность, и сегодня идет процесс возрождения. В парке есть футбольное поле, хоккейная, волейбольная и танцевальная площадка и по программе комфортная городская среда было сделано освещение.