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Новости / Общество

ГФИ провел выездное совещание с руководством Кирова

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 135 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Главный федеральный инспектор по Кировской области провел выездное совещание с руководством города Кирова. Владимир Климов посетил новую школу в слободе Зиновы и дворовые территории Нововятского района.
 
Выездное совещание началось с осмотра школы в слободе Зиновы. Отметим, что строительство продолжалось менее года - по проекту, разработанному кировскими архитекторами и она оснащена по последнему слову техники. Это первая новая школа, построенная в городе за последние 20 лет.

В учебном заведении на бесплатной основе работают кружки и спортивные секции, а во второй половине дня все жители областного центра на платной основе имеют возможность заниматься спортом в школьном физкультурно-оздоровительном комплексе и посещать бассейн. Главному федеральному инспектору показали кабинеты физики, химии, столовую и мастерские для мальчиков. Стоимость строительства школы 679 миллионов рублей. Из них более 307 миллионов - это деньги федерального бюджета. Такая же сумма - городской бюджет и порядка 74 миллионов - деньги областного бюджета.

ГФИ провел выездное совещание с руководством КироваВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Т.е. серьезные деньги. Но можно смело сегодня сказать, что по своему оснащению, по тому, как этот проект продуман, осуществлен в жизнь. Даже подбор цвета сидений в зале, все это вместе дает основания сказать, что это сегодня лучшая школа в Кировской области».

Также Владимир Климов посетил дворовые территории Новоятского района, которые благоустраивались по проекту "Формирование комфортной городской среды". В микрорайоне Радужный по адресу Конституции 3а было выполнено асфальтирование двора, установлены скамейки и урны, установлены и эноргосберегающие светильники. В конце августа подрядная организация сдала объект. Жильцы работой остались довольны.

- Жильцы довольны? Довольны. Очень сделано все хорошо, слив сделан, воды нет здесь. Все хорошо сделали.

Во дворе по адресу Конституции 11 тоже была отремонтирована дворовая территория, но жильцы еще поучаствовали в городском конкурсе, выиграли грант и на эти деньги оборудовали детскую площадку. Сегодня на ней играют дети со всего микрорайона.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Вот почему здесь так хорошо? Жильцы, хороший коллектив. У них одна управляющая компания, которая способна выполнять работы. Управляющая компания очень много значит, поэтому и такой результат здесь».

Еще одним местом посещения был бывший парк лесоперерабатывающего комбината. Во время банкротства предприятия он был заброшен. Несколько лет назад его оформили в муниципальную собственность, и сегодня идет процесс возрождения. В парке есть футбольное поле, хоккейная, волейбольная и танцевальная площадка и по программе комфортная городская среда было сделано освещение.


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