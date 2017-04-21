Сотрудники ГИБДД помогли водителям в снегопад.
Сегодня, 15:33 | Просмотров: 73 | Версия для печати
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За сутки кировские автоинспекторы оказали помощь более десяти автомобилистам.
В Верхнекамском районе инспекторы ДПС вытащили из кювета автомобиль «ВАЗ-2108», водитель которого сбился с маршрута и ошибочно свернул на незнакомую трассу. "Восьмерку" занесло, автомобиль съехал в кювет и плотно увяз в снегу.
В Омутнинском и Афанасьевском районах автоинспекторы оказали помощь водителям фур. Здесь пришлось задействовать спецтехнику для восстановления движения на самых проблемных участках дорог.
ГИБДД Кировской области обращает внимание участников дорожного движения: в случае, если понадобится помощь, инспекторы дорожно-патрульной службы готовы ее оказать. Для этого следует обращаться в ближайшее подразделение ГИБДД.
Телефон дежурной части ГИБДД г.Кирова: 58-88-88, телефон единой службы спасения 112.
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