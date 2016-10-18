Школа креативно-инициативного волонтера подвела итоги года
Вчера, 18:00 | Просмотров: 107 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Их девиз - ни дня без доброго дела. Это не простые волонтеры. Им мало просто помогать людям, они делают это креативно. На протяжении двух месяцев 300 школьников из 14 районов Кировской области и города Кирова осваивали азы волонтерской работы и придумывали новые проекты.
ВАЛЕРИЯ БАШМАКОВА, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ШКИВ: ШКОЛА КРЕАТИВНО-ИНИЦИАТИВНОГО ВОЛОНТЕРА":
«Атмосфера, конечно, замечательная, потому что ребята этого дня ждали, все готовились, выбирали платьишки, туфельки и уже сразу видно, как только ребята заходя, сразу на их лице улыбка и они готовы защищать свои социальные проекты, которые были написаны».
Они - первые в добрых делах и это действительно их праздник. Собрались сегодня, чтобы подвести итоги.
ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Добровольчеству или волонтерству столько же лет, сколько и человечеству, потому что люди всегда пытались помочь друг другу, а это безвозмездная помощь - это просто здорово. Я думаю, что те ребята, которые поучаствовали в этом движении, из них вырастут очень хорошие и добрые люди».
Проекты на экологические, культурные темы, помощь пожилым людям и многое другое. Добровольчество буквально проникло в каждую сферу.
ПОЛИНА ПЛЕТЕНЕВА, УНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (ПГТ. УНИ):
«Наш проект называется Бум-book и он направлен на привлечение внимания к чтению у наших друзей и сверстников. Для того чтобы привлечь внимание наших друзей к чтению мы создали и разработали 4 буктрейлера».
Влад самостоятельно координировал свой проект от самой идеи до реализации. Несмотря на юный возраст, подростка по-взрослому беспокоит уровень образования своей школы.
ВЛАД БЕЗЪЯЗЫКОВ:
«Провели опрос как бы учащихся, какой предмет самый сложный и непонятный и по результатам опроса этим предметам оказалась физика, потому что физика такой действительно сложный предмет и не всегда к нему заранее готовы все и вот если с начальных классов начинать ребят подготавливать к изучению этого предмета, то будет гораздо лучше мы думаем».
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Благодаря реализации проекта "Школа креативно-инициативного волонтера в Кировской области появились не только более 30 инициативных групп, готовых решать локальные проблемы, но и много молодых людей, объединенных общей идеей - делать добрые дела вместе».
Добавим, что развитие добровольчества – одно из приоритетных направлений молодежной политики. Ежегодно в социальных акциях и проектах общественных организаций принимает участие более 1,5 тысяч школьников и студентов.
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