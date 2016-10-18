Школа креативно-инициативного волонтера подвела итоги года

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Праздник людей, которые дарят добро. В парк-холле "Мы же на ты" состоялось закрытие школы креативно-инициативного волонтера.Их девиз - ни дня без доброго дела. Это не простые волонтеры. Им мало просто помогать людям, они делают это креативно. На протяжении двух месяцев 300 школьников из 14 районов Кировской области и города Кирова осваивали азы волонтерской работы и придумывали новые проекты.Они - первые в добрых делах и это действительно их праздник. Собрались сегодня, чтобы подвести итоги.Проекты на экологические, культурные темы, помощь пожилым людям и многое другое. Добровольчество буквально проникло в каждую сферу.Влад самостоятельно координировал свой проект от самой идеи до реализации. Несмотря на юный возраст, подростка по-взрослому беспокоит уровень образования своей школы.Добавим, что развитие добровольчества – одно из приоритетных направлений молодежной политики. Ежегодно в социальных акциях и проектах общественных организаций принимает участие более 1,5 тысяч школьников и студентов.