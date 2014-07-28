В администрации Кирова подвели итоги журналистского конкурса "Мой город"
Сегодня, 10:27 | Просмотров: 88 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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120 работ, 53 участника - каждый год конкурс "Мой город" собирает все больше журналистских работ. Свои материалы, иллюстрирующие самые разные сферы жизни города и кировчан, прислали многие газеты, интернет порталы, теле- и радиокомпании Кирова.
Профессионализм журналистов, их объективный взгляд на происходящее в городе определил лучшие работы в каждой номинации. Так, в новой номинации "Общественное признание" лучшей стала наша коллега - Лариса Добриянова.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК "ВЯТКА":
«Сама номинация "Общественное признание" очень приятна. Можно получить награду от чиновников, руководства, но общественное признание - значит, что я сделала работу для людей, приятно, что это ценят».
Материалы оценивались отдельно среди телесюжетов, печатных статей, радиоэфиров и интернет публикаций. Работы ГТРК "Вятка" удостоились признания в трех номинациях. Юлия Шалаева получила награду за сюжеты на тему "Цветущий Киров", Швецов - в номинации "Гражданская позиция".
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК "ВЯТКА":
«Получить эту награду было очень приятно. Хочу отметить, что это заслуга и операторов, и шеф-редакторов, и продюсерам. Это общий успех ГТРК "Вятка"».
По словам главы города, конкурс состоялся и в очередной раз доказал свою пользу для развития областного центра, когда беспристрастный взгляд журналистов на его жизнь становится поводом для движения к лучшему.
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