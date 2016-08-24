ГТРК "Вятка" начала тестовое вещание в цифровом формате
Сегодня, 10:30 | Просмотров: 111 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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ГТРК "Вятка" начала тестовое вещание в цифровом формате. Региональные вставки в эфир федеральных каналов Россия 1 , Россия 24 и радио России могут увидеть и услышать все жители Кировской области. Трансляции нашего цифрового контента проходят в рамках первого мультиплекса.
ДМИТРИЙ СЛОБОЖАНИНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Мультиплекс, простым языком это сумма каналов, там, где раньше в аналоговом телевидении был один телеканал на одной частоте. Сейчас на этой же частоте транслируется 10 телеканалов. Мультиплексирование - значит объединение. Смешивается все 10 каналов в один, и он распространяется, а дальше приемное устройство у потребителя разделяет обратно на 10 телеканалов и люди видят картинку 10 телеканалов».
Главное отличие цифровой передачи сигнала от устаревающего аналогового вещания в том, что цифровой сигнал не подвержен искажению. Проще говоря, у него не бывает помех.
АНДРЕЙ КУЗЬМИН:
«Во-первых, качество, которое предусматривает передачу картинки в том же состоянии, что и в студии на экраны телезрителей».
Для того, чтобы жителям области было доступен просмотр наших программ в цифровом качестве, специалистами кировского ОРТПЦ и нашей телекомпанией была сделана большая работа.
ДМИТРИЙ СЛОБОЖАНИНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Был проведён большой комплекс мероприятий, который включает в себя прокладку новых оптических линий связи, установка оконечного оборудования, каналообразующего оборудования, которое позволяет преобразовать цифровой сигнал в оптический и обратно. Все эти преобразования не вносят искажений, потому что в этих преобразованиях нет аналоговой части».
В холдинг ВГТРК входят три известных радиостанции и все они уже вещают в цифровом формате.
АЛЕКСЕЙ МАНСУРОВ, НАЧАЛЬНИК РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Для ГТРК "Вятка" - это новая возможность для реализации своих амбициозных планов и сейчас региональное вещание радио России можно услышать на канале 1-го мультиплекса и такие популярные программы как "На земле хозяин" "Библио беседка", "Взрослые и дети", "спортивная среда" и многие другие стали более доступными для наших радиослушателей. И не надо забывать, что ещё 2 радиостанции входящие в ВГТРК – это "Вести FM" и "Маяк" также присутствуют в первом мультиплексе».
Мы хорошо понимаем востребованность населения в местных новостях. Людям важно знать, что происходит в родном регионе. Поэтому включение программ ГТРК "Вятка" в пакет первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения был одной из приоритетных задач нашей телекомпании.
ИВАН СЕДЛОВ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА РТРС «КИРОВСКИЙ ОРТПЦ»:
«Первым вопросом нам всегда задают, а будет ли там местное телевидение? почему его нет? когда оно будет? Мы чувствовали, все эти годы востребованность местного телевидения населением. Мы ездили и объясняли куда втыкать».
Те, кто уже пользуется цифровым эфирным телевидением, знает, что подключить его просто. Если у телевизора есть тюнер, который работает в формате DVB-T2, то для приёма цифрового сигнала достаточно антенны, работающей в дециметровом формате. А вот если телевизор старенький, то необходимо приобрести цифровую телевизионную приставку - это единственное вложение, само вещание бесплатное. Специалисты рекомендуют заняться этим вопросом как можно быстрее. Ведь в скором времени аналоговое вещание уйдёт в прошлое.
АНДРЕЙ КУЗЬМИН, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА «КИРОВ» ФИЛИАЛА РТРС «КИРОВСКИЙ ОРТПЦ»:
«Вероятнее всего аналоговое вещание с 19-го года прекратит своё существование. Призываем телезрителей переходить на цифру как можно быстрее. Тем более, что сейчас программы ГТРК "Вятка" в эфире цифровом и уже нет необходимости переключать на аналог, как это было, чтобы посмотреть программу ГТРК "Вятка"».
У цифрового эфирного телевидения в Кировской области существует консультативный центр. Позвонив по телефону в Кирове 42-41-40, вам ответят специалисты на вопросы по подключению. Помогут разобраться в настройках и оборудовании. Звонить можно в рабочие часы, по будням. Подключайтесь к цифровому эфирному телевидению и смотрите программы ГТРК "Вятка" на каналах "Россия 1" и Россия 24" и слушайте радио России.
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