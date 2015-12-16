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Сотрудники МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехники

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 81 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Приближаются новогодние каникулы, когда пиротехника становится одним из самых ярких и особенно популярных развлечений. И обращаться с красивыми, но опасными фейерверками, бенгальскими огнями и петардами нужно осмотрительно.

Ежегодно перед новогодними праздниками сотрудники МЧС проводят рейды по магазинам, торгующими пиротехникой. Специалист проверяет, есть ли у продавца сертификат на предлагаемый товар, состояние пиротехники и срок ее годности. Продажа фейерверков без сопроводительных документов считается серьезным правонарушением. Но за последние годы МЧС удалось добиться того, что торговля сомнительным товаром в Кировской области практически сошла на нет.

Сотрудники МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехникиАЛЕКСАНДР ШАБАРДИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приобретать пиротехнические изделия нужно только в специализированных магазинах. Нельзя запускать их в состоянии алкогольного опьянения. Нужно соблюдать дистанцию 30 метров до ближайших построек при запуске фейерверков на улице».
 
Пиротехника - потенциально опасное развлечение. Например, температура горения обыкновенной бенгальской свечи - более тысячи градусов. И для того, чтобы не омрачать праздник неприятностями, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют следовать правилам безопасности: внимательно прочитать инструкцию, поджигать фитиль с расстояния вытянутой руки, никогда не запускать фейерверк "с рук", не наклоняться над фейерверком, даже если вам кажется, что он "не горит", заранее выбрать безлюдную площадку для запуска и никогда не направлять пиротехнические изделия в сторону людей.


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