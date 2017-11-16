Год экологии стал стимулом для развития творчества у детей
Сегодня, 12:21 | Просмотров: 57 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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СОФИЯ КОМЕЛЬКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ПРАКТИКАНТ ДХШ Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Сегодня ребята, мы делаем открытку в технике тампонирования, то есть будем делать все губкой».
Природа для художника всегда загадка. Чтобы нарисовать птицу или лесного зверя нужно знать о них как можно больше.
ИВАННА ИЛЬЧУК:
«Зайчики питаются морковью и капустой, живут они в лесу».
В Белохолуницкой детской художественной школе учат не только рисовать, но и любить природу. Здесь даже самые юные воспитанники знают, как хрупок окружающий нас мир.
СОНЯ МУМРИКОВА:
«К природе надо бережно относится. Если мы будем засорять, то все живые существа умрут».
В школе обучаются 150 детей. Главный предмет - это живопись. Больше всего юные художники ждут лета, когда двери школы распахнутся, и начнется сезон пленэров.
НАТАЛЬЯ ШАБАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДХШ Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Мы с детьми ходим на пленэры - это работа на природе. Главная задача - передача красоты родной природы, цветовой гармонии».
Практика пленэров каждый год дает свои плоды. Так в этом году сразу две воспитанницы художественной школы стали дипломантами всероссийского конкурса "Родные мотивы". У девочек не было никаких проблем, чтобы найти объекты для вдохновения в своем родном городе.
АЛИНА ПУШКАРЕВА, ВОСПИТАННИЦА ДХШ Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Я очень люблю писать закаты. Они меняются и надо быстро их запечатлеть. В них много разных красок. Это интересно».
«Нам повезло - природа у нас очень красивая. Тот же самый пруд, закаты летом. Природа вдохновляет нас на работы».
Белохолуницкий пруд красив и летом, и зимой. Он как магнит притягивает всех кто любит природу.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А в детском саду номер два "Светлячок" просвещаются совсем малыши. Недавно здесь заработал экологический кружок. Сегодня там изготовят кормушку для птиц».
Александр Шуткин пришел в группу к дочке, чтобы показать малышам как сделать деревянную кормушку. Все необходимое он принес с собой.
АЛЕКСАНДР ШУТКИН, ПАПА ВОСПИТАННИЦЫ ДЕТСКОГО САДА:
«Фанера, доски, гвозди – всё».
По соседству мамы делают свой вариант из подручных материалов - пластиковых лотков и шпашек.
ИРИНА МАКАРОВА, МАМА ВОСПИТАННИЦЫ ДЕТСКОГО САДА:
«Не нужно ни гвоздей, ни папы. Это вариант мамы и детей».
Родители приходят в детский сад два раза в неделю, чтобы вместе с малышами смастерить что-нибудь полезное или сделать доброе дело.
ЕЛЕНА МАРЕНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ "СВЕТЛЯЧОК" Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Знакомятся с растительным и животным миром. В настоящее время дети узнают, как трудно зимой приходится птицам, кормушек в городе мало».
Кормушки готовы, осталось их украсить и заполнить. Семечки и сало для синиц, пшено и белые крошки для воробьев - голодным теперь никто не останется. Кормушки разместили на территории детского сада. Следить за их наполнением будут сами малыши, сейчас они знают, как и чем накормить пернатых.
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