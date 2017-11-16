Год экологии стал стимулом для развития творчества у детей

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Год экологии при поддержке Правительства области стал стимулом для развития творчества у детей. В Белой Холунице малыши прямо в детском саду мастерят кормушки для птиц, а юные художницы прославляют родной край на всероссийских конкурсах.Природа для художника всегда загадка. Чтобы нарисовать птицу или лесного зверя нужно знать о них как можно больше.В Белохолуницкой детской художественной школе учат не только рисовать, но и любить природу. Здесь даже самые юные воспитанники знают, как хрупок окружающий нас мир.В школе обучаются 150 детей. Главный предмет - это живопись. Больше всего юные художники ждут лета, когда двери школы распахнутся, и начнется сезон пленэров.Практика пленэров каждый год дает свои плоды. Так в этом году сразу две воспитанницы художественной школы стали дипломантами всероссийского конкурса "Родные мотивы". У девочек не было никаких проблем, чтобы найти объекты для вдохновения в своем родном городе.Белохолуницкий пруд красив и летом, и зимой. Он как магнит притягивает всех кто любит природу.Александр Шуткин пришел в группу к дочке, чтобы показать малышам как сделать деревянную кормушку. Все необходимое он принес с собой.По соседству мамы делают свой вариант из подручных материалов - пластиковых лотков и шпашек.Родители приходят в детский сад два раза в неделю, чтобы вместе с малышами смастерить что-нибудь полезное или сделать доброе дело.Кормушки готовы, осталось их украсить и заполнить. Семечки и сало для синиц, пшено и белые крошки для воробьев - голодным теперь никто не останется. Кормушки разместили на территории детского сада. Следить за их наполнением будут сами малыши, сейчас они знают, как и чем накормить пернатых.