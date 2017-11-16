ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

15 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.7082
EURO: 69.4048
Погода в городе Кирове:
днём:  -6...-4°C
вечером:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детей

Сегодня, 12:21 | Просмотров: 57 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Год экологии при поддержке Правительства области стал стимулом для развития творчества у детей. В Белой Холунице малыши прямо в детском саду мастерят кормушки для птиц, а юные художницы прославляют родной край на всероссийских конкурсах.

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейСОФИЯ КОМЕЛЬКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ПРАКТИКАНТ ДХШ Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Сегодня ребята, мы делаем открытку в технике тампонирования, то есть будем делать все губкой».

Природа для художника всегда загадка. Чтобы нарисовать птицу или лесного зверя нужно знать о них как можно больше.

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейИВАННА ИЛЬЧУК:
«Зайчики питаются морковью и капустой, живут они в лесу».

В Белохолуницкой детской художественной школе учат не только рисовать, но и любить природу. Здесь даже самые юные воспитанники знают, как хрупок окружающий нас мир.

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейСОНЯ МУМРИКОВА:
«К природе надо бережно относится. Если мы будем засорять, то все живые существа умрут».

В школе обучаются 150 детей. Главный предмет - это живопись. Больше всего юные художники ждут лета, когда двери школы распахнутся, и начнется сезон пленэров.

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейНАТАЛЬЯ ШАБАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДХШ Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Мы с детьми ходим на пленэры - это работа на природе. Главная задача - передача красоты родной природы, цветовой гармонии».

Практика пленэров каждый год дает свои плоды. Так в этом году сразу две воспитанницы художественной школы стали дипломантами всероссийского конкурса "Родные мотивы". У девочек не было никаких проблем, чтобы найти объекты для вдохновения в своем родном городе.

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейАЛИНА ПУШКАРЕВА, ВОСПИТАННИЦА ДХШ Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Я очень люблю писать закаты. Они меняются и надо быстро их запечатлеть. В них много разных красок. Это интересно».
 
 
 
Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейКСЕНИЯ КРУПИНА, ВОСПИТАННИЦА ДХШ Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Нам повезло - природа у нас очень красивая. Тот же самый пруд, закаты летом. Природа вдохновляет нас на работы».

Белохолуницкий пруд красив и летом, и зимой. Он как магнит притягивает всех кто любит природу.

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А в детском саду номер два "Светлячок" просвещаются совсем малыши. Недавно здесь заработал экологический кружок. Сегодня там изготовят кормушку для птиц».

Александр Шуткин пришел в группу к дочке, чтобы показать малышам как сделать деревянную кормушку. Все необходимое он принес с собой.

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейАЛЕКСАНДР ШУТКИН, ПАПА ВОСПИТАННИЦЫ ДЕТСКОГО САДА:
«Фанера, доски, гвозди – всё».

По соседству мамы делают свой вариант из подручных материалов - пластиковых лотков и шпашек.

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейИРИНА МАКАРОВА, МАМА ВОСПИТАННИЦЫ ДЕТСКОГО САДА:
«Не нужно ни гвоздей, ни папы. Это вариант мамы и детей».

Родители приходят в детский сад два раза в неделю, чтобы вместе с малышами смастерить что-нибудь полезное или сделать доброе дело.

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детейЕЛЕНА МАРЕНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ "СВЕТЛЯЧОК" Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Знакомятся с растительным и животным миром. В настоящее время дети узнают, как трудно зимой приходится птицам, кормушек в городе мало».

Кормушки готовы, осталось их украсить и заполнить. Семечки и сало для синиц, пшено и белые крошки для воробьев - голодным теперь никто не останется. Кормушки разместили на территории детского сада. Следить за их наполнением будут сами малыши, сейчас они знают, как и чем накормить пернатых.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.

18:17 14.12.2017


В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.

Сотрудники ГИБДД помогли водителям в снегопад.

15:33 14.12.2017


Сотрудники ГИБДД помогли водителям в снегопад.

В снегопад подрядчики сработали на "неуд".

15:30 14.12.2017


В снегопад подрядчики сработали на "неуд".

В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

15:22 14.12.2017


В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

Кировская "Родина" проиграла восьмой матч подряд.

11:30 14.12.2017


Кировская "Родина" проиграла восьмой матч подряд.

В Кирове задержали 18-летнего студента из Воркуты с сумкой наркотиков.

11:10 14.12.2017


В Кирове задержали 18-летнего студента из Воркуты с сумкой наркотиков.

В Кировской области за неделю произошло 3 несчастных случая на охоте.

10:36 14.12.2017


В Кировской области за неделю произошло 3 несчастных случая на охоте.

Все новости

Вести. Кировская область

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детей

12:21 15.12.2017


Год экологии стал стимулом для развития творчества у детей

В Кирове прошел областной турнир по спортивным настольным играм среди инвалидов

10:36 15.12.2017


В Кирове прошел областной турнир по спортивным настольным играм среди инвалидов

Сотрудники МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехники

10:34 15.12.2017


Сотрудники МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехники

ГТРК "Вятка" начала тестовое вещание в цифровом формате

10:30 15.12.2017


ГТРК "Вятка" начала тестовое вещание в цифровом формате

В администрации Кирова подвели итоги журналистского конкурса "Мой город"

10:27 15.12.2017


В администрации Кирова подвели итоги журналистского конкурса "Мой город"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Как сделать не только красивую, но и правильную кормушку

16.11.2017


Как сделать не только красивую, но и правильную кормушку

Уголовное дело в отношении заведующей детсада в Белой Холунице

15.07.2015


Уголовное дело в отношении заведующей детсада в Белой Холунице

70 лет белохолуницкой школе-интернат

03.06.2011


70 лет белохолуницкой школе-интернат

В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

21.04.2017


В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

Кормушки для птиц на аллее у цирка

29.12.2014


Кормушки для птиц на аллее у цирка

Проблемы и радости детского сада для слабовидящих детей

03.02.2009


Проблемы и радости детского сада для слабовидящих детей

Популярные новости

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

13.12.2017


В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

14.12.2017


В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

08.12.2017


Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх