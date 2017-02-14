ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

15 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.8987
EURO: 69.4298
Погода в городе Кирове:
ночью:  -6...-4°C
утром:  -7...-5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В областном правительстве подвели итоги работы новой информационной геосистемы ГИС-Лес

Сегодня, 15:33 | Просмотров: 123 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
В областном правительстве подвели итоги работы новой информационной геосистемы ГИС-Лес.

- В поисковике набираем "ГИС-ЛЕС" и попадаем на ресурс.

ГИС-Лес - это открытый геоинформационный портал, где собраны все данные по лесному фонду Кировской области. Это своего рода электронная карта лесов региона, где размещена вся информация для потенциальных инвесторов и лесопользователей. Процесс разработки и внедрения этого ресурса находился на особом контроле зампреда областного Правительства Максима Кочеткова.

В областном правительстве подвели итоги работы новой информационной геосистемы ГИС-ЛесМАРИНА МИХАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целях развития лесного комплекса, повышения его эффективности
Правительством области был предпринят ряд мер. Они были направлены на прозрачность нашей деятельности. Поэтому особое внимание было уделено системе ГИС-Лес».
 
 
Система имеет несколько уровней пользования. Основная часть ресурса доступна всем и не требует авторизации. Информация делится по слоям. Так, в слое "Лесничество" размещены сведения об их границах, контакты лесничего с его фотографией. Наиболее значимая информация - данные о лесных участках, сформированных в лоты для проведения аукционов. Это повышает количество участников аукционов и их конкурентоспособность на торгах. Предусмотрена и электронная подача заявки.
 
 
В областном правительстве подвели итоги работы новой информационной геосистемы ГИС-ЛесАНДРЕЙ ГРОДНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ И ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Такая информация позволяет предпринимателям активно принимать участие в аукционах, поддерживает, таким образом, малый и средний бизнес. Но ее надо постоянно обновлять и дополнять, то есть не надо останавливаться на достигнутом, система должна обновляться».
 
 
Денис Сметанин неоднократный участник аукционов, только в этом году он уже дважды выиграл торги.

В областном правительстве подвели итоги работы новой информационной геосистемы ГИС-ЛесДЕНИС СМЕТАНИН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«ГИС-Лес - очень удобная программа, все доступно и понятно».
 
 
ГИС-Лес - это важная часть эффективной системы управления в сфере лесопользования, которая постоянно совершенствуется.

В областном правительстве подвели итоги работы новой информационной геосистемы ГИС-ЛесВАСИЛИЙ СЕРЕБРЯКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«18 октября у нас прошла встреча с представителями Министерства обороны. У них тоже есть хорошие наработки по созданию информационной системы. Сейчас мы ведем совместные переговоры по развитию нашего ресурса. У предпринимателей будет личный кабинет, будет вестись мониторинг лесопользовательской деятельности».
 
 
Еще одна важная функция: при помощи портала в режиме онлайн каждый житель региона может принять участие в контроле за лесным фондом, сообщить о незаконной заготовке древесины, нарушениях правил пожарной безопасности или о стихийной свалке в лесу.

ВАСИЛИЙ СЕРЕБРЯКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Будет приобретен в 2018 году беспилотный летательный аппарат, информация с него будет размещаться в отдельном слое. Он будет создавать для нас аэрофотопланы, еще для ЖКХ и экологов, то есть выполнять общие задачи».
 
 
В Правительстве подчеркнули, что система постоянно обновляется. Уже в начале следующего года планируется подписание трехстороннего соглашения с «Управлением лесного хозяйства» Минобороны России и подведомственным учреждением Роскосмоса «Организацией «Агат». Взаимодействие будет способствовать развитию кировской системы ГИС-Лес.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

В Лянгасово задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из садовых обществ.

16:21 15.12.2017


В Лянгасово задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из садовых обществ.

В п. Пинюг возбуждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательного учреждения.

16:08 15.12.2017


В п. Пинюг возбуждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательного учреждения.

В Кирове жертвой мошенницы стала 91-летняя пенсионерка.

15:49 15.12.2017


В Кирове жертвой мошенницы стала 91-летняя пенсионерка.

В Кирове полиция ищет пострадавших от двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве.

15:38 15.12.2017


В Кирове полиция ищет пострадавших от двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве.

Писатель Альберт Лиханов стал «Человеком года» по версии Русского биографического института.

15:26 15.12.2017


Писатель Альберт Лиханов стал «Человеком года» по версии Русского биографического института.

В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.

18:17 14.12.2017


В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.

Сотрудники ГИБДД помогли водителям в снегопад.

15:33 14.12.2017


Сотрудники ГИБДД помогли водителям в снегопад.

Все новости

Вести. Кировская область

В областном правительстве подвели итоги работы новой информационной геосистемы ГИС-Лес

15:33 15.12.2017


В областном правительстве подвели итоги работы новой информационной геосистемы ГИС-Лес

Органы ЗАГС отмечают столетний юбилей

15:29 15.12.2017


Органы ЗАГС отмечают столетний юбилей

Год экологии стал стимулом для развития творчества у детей

12:21 15.12.2017


Год экологии стал стимулом для развития творчества у детей

В Кирове прошел областной турнир по спортивным настольным играм среди инвалидов

10:36 15.12.2017


В Кирове прошел областной турнир по спортивным настольным играм среди инвалидов

Сотрудники МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехники

10:34 15.12.2017


Сотрудники МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехники

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Новая система ГИС-Лес

14.02.2017


Новая система ГИС-Лес

В Кирове прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства

26.06.2017


В Кирове прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства

О работе портала ГИС-Экология

20.11.2017


О работе портала ГИС-Экология

Игорь Васильев принимает участие в работе ПМЭФ-2017

01.06.2017


Игорь Васильев принимает участие в работе ПМЭФ-2017

В Кировской области продолжается борьба с незаконным оборотом древесины

28.02.2017


В Кировской области продолжается борьба с незаконным оборотом древесины

Лесное хозяйство Кировской области возглавил Владимир Тюрин

27.09.2016


Лесное хозяйство Кировской области возглавил Владимир Тюрин

Популярные новости

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

13.12.2017


В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

14.12.2017


В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

08.12.2017


Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх