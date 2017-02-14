В областном правительстве подвели итоги работы новой информационной геосистемы ГИС-Лес
Сегодня, 15:33 | Просмотров: 123 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- В поисковике набираем "ГИС-ЛЕС" и попадаем на ресурс.
ГИС-Лес - это открытый геоинформационный портал, где собраны все данные по лесному фонду Кировской области. Это своего рода электронная карта лесов региона, где размещена вся информация для потенциальных инвесторов и лесопользователей. Процесс разработки и внедрения этого ресурса находился на особом контроле зампреда областного Правительства Максима Кочеткова.
МАРИНА МИХАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целях развития лесного комплекса, повышения его эффективности
Правительством области был предпринят ряд мер. Они были направлены на прозрачность нашей деятельности. Поэтому особое внимание было уделено системе ГИС-Лес».
Система имеет несколько уровней пользования. Основная часть ресурса доступна всем и не требует авторизации. Информация делится по слоям. Так, в слое "Лесничество" размещены сведения об их границах, контакты лесничего с его фотографией. Наиболее значимая информация - данные о лесных участках, сформированных в лоты для проведения аукционов. Это повышает количество участников аукционов и их конкурентоспособность на торгах. Предусмотрена и электронная подача заявки.
«Такая информация позволяет предпринимателям активно принимать участие в аукционах, поддерживает, таким образом, малый и средний бизнес. Но ее надо постоянно обновлять и дополнять, то есть не надо останавливаться на достигнутом, система должна обновляться».
ДЕНИС СМЕТАНИН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«ГИС-Лес - очень удобная программа, все доступно и понятно».
ВАСИЛИЙ СЕРЕБРЯКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«18 октября у нас прошла встреча с представителями Министерства обороны. У них тоже есть хорошие наработки по созданию информационной системы. Сейчас мы ведем совместные переговоры по развитию нашего ресурса. У предпринимателей будет личный кабинет, будет вестись мониторинг лесопользовательской деятельности».
ВАСИЛИЙ СЕРЕБРЯКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Будет приобретен в 2018 году беспилотный летательный аппарат, информация с него будет размещаться в отдельном слое. Он будет создавать для нас аэрофотопланы, еще для ЖКХ и экологов, то есть выполнять общие задачи».
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