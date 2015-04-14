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Новости / Общество

Министром экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области назначен Владислав Кадыров.

Вчера, 17:27 | Просмотров: 175 | Версия для печати
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Его заместителями стали Наталья Кряжева, Ольга Чаузова и Алевтина Поляхова.
 
Владислав Валерьевич Кадыров родился в 1983 году в г. Казани, окончил Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт социальных и гуманитарных знаний».
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году в ЗАО «Научно-экспериментальное предприятие «НЭП».
 
В 2006–2007 гг. работал инженером ЗАО «Казаньвторцветмет», в 2007–2009 гг. – начальником отдела, затем заместителем генерального директора по заготовке ООО «Металл-А».
 
В 2010–2011 гг. работал заместителем гендиректора ООО «ТрансАвто», с 2011–2014 гг. – финансовым директором ООО «СоюзВтормет».
 
С 2014 по 2016 годы занимал должности регионального директора в компаниях ООО «Уайт Логистик», ООО «АРТ АВТО».
 
С апреля 2016 г. по июнь 2017 года работал коммерческим директором ООО «ИТЕКО Евразия».
 
С 2015 по 2017 года Владислав Кадыров являлся депутатом Казанской городской Думы.


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