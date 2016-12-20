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Новости / Общество

Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилей

Вчера, 17:43 | Просмотров: 206 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Библиотека имени Александра Герцена отпраздновала 180-летний юбилей. Кульминацией праздника стал традиционный Герценовский бал.

Седьмой Герценовский бал открылся вальсом. 150 танцоров собрались в большом зале библиотеке, чтобы вновь ощутить атмосферу ушедшей эпохи.

Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилейСЕРГЕЙ НОВИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОГО ТАНЦА "ТРИУМФ":
«Сегодня бал у нас посвящен середине 19 века. Это вальс, полька, кадрили, мазурки».

Первый Герценовский бал состоялся в 2011 году. С тех пор кировчане научились не только танцевать, но и удивительно точно подбирать исторический костюм.

Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилейИРИНА ХАЛДЕЕВА, УЧАСТНИЦА БАЛА:
«Это французский журнал мод 1858 года. Я постаралась полностью повторить образ - девушка была в таком платье и венке. В то время в моде были цветы в голове и на платье».

Особенно любимы балы у прекрасной половины. Современная девушка на балу превращается в барышню, юноша в кавалера.

Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилейЕЛЕНА ГУЩИНА, УЧАСТНИЦА БАЛА:
«Любая женщина любит наряжаться и танцевать, особенно вальс, кадриль. Это прекрасно. Мне кажется, этого не хватает в современном мире. Чтобы красиво выйти, потанцевать и кавалер мог галантно пригласить даму».

Бал в "герценке" не случайно дают в это время. Именно в такой же снежный декабрьский вечер Александр Герцен открывал библиотеку. Было это 180 лет назад. Каждый год в декабре здесь пышно празднует это событие.

Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилейНАДЕЖДА ГУРЬЯНОВА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:
«Нам нравится очень Герценовский бал, потому что он напоминает о Герцене. Нам очень хотелось бы, чтобы все вы стали друзьями библиотеки и чтобы сегодняшний день принес вам много радости».

Побывать на балу и поздравить библиотеку Герцена с большим юбилеем приехал Губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилейИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы сохранили традицию балов. Давайте будем приумножать традицию Герценовского бала, чтобы в Киров приезжали как можно больше гостей. Спасибо, что приняли в этом участие».

Современные Герценовские балы в библиотеке пользуются большой популярностью у кировчан и любителей исторических танцев из других регионов. Инициаторами возрождения балов стало историческое общество «Триумф». За несколько лет им удалось сделать Герценовский бал своеобразной культурной визитной карточкой города Кирова.


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