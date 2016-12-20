Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилей

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Библиотека имени Александра Герцена отпраздновала 180-летний юбилей. Кульминацией праздника стал традиционный Герценовский бал.Седьмой Герценовский бал открылся вальсом. 150 танцоров собрались в большом зале библиотеке, чтобы вновь ощутить атмосферу ушедшей эпохи.Первый Герценовский бал состоялся в 2011 году. С тех пор кировчане научились не только танцевать, но и удивительно точно подбирать исторический костюм.Особенно любимы балы у прекрасной половины. Современная девушка на балу превращается в барышню, юноша в кавалера.Бал в "герценке" не случайно дают в это время. Именно в такой же снежный декабрьский вечер Александр Герцен открывал библиотеку. Было это 180 лет назад. Каждый год в декабре здесь пышно празднует это событие.Побывать на балу и поздравить библиотеку Герцена с большим юбилеем приехал Губернатор Кировской области Игорь Васильев.Современные Герценовские балы в библиотеке пользуются большой популярностью у кировчан и любителей исторических танцев из других регионов. Инициаторами возрождения балов стало историческое общество «Триумф». За несколько лет им удалось сделать Герценовский бал своеобразной культурной визитной карточкой города Кирова.