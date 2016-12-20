Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилей
Вчера, 17:43 | Просмотров: 206 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Седьмой Герценовский бал открылся вальсом. 150 танцоров собрались в большом зале библиотеке, чтобы вновь ощутить атмосферу ушедшей эпохи.
СЕРГЕЙ НОВИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОГО ТАНЦА "ТРИУМФ":
«Сегодня бал у нас посвящен середине 19 века. Это вальс, полька, кадрили, мазурки».
Первый Герценовский бал состоялся в 2011 году. С тех пор кировчане научились не только танцевать, но и удивительно точно подбирать исторический костюм.
ИРИНА ХАЛДЕЕВА, УЧАСТНИЦА БАЛА:
«Это французский журнал мод 1858 года. Я постаралась полностью повторить образ - девушка была в таком платье и венке. В то время в моде были цветы в голове и на платье».
Особенно любимы балы у прекрасной половины. Современная девушка на балу превращается в барышню, юноша в кавалера.
ЕЛЕНА ГУЩИНА, УЧАСТНИЦА БАЛА:
«Любая женщина любит наряжаться и танцевать, особенно вальс, кадриль. Это прекрасно. Мне кажется, этого не хватает в современном мире. Чтобы красиво выйти, потанцевать и кавалер мог галантно пригласить даму».
Бал в "герценке" не случайно дают в это время. Именно в такой же снежный декабрьский вечер Александр Герцен открывал библиотеку. Было это 180 лет назад. Каждый год в декабре здесь пышно празднует это событие.
НАДЕЖДА ГУРЬЯНОВА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:
«Нам нравится очень Герценовский бал, потому что он напоминает о Герцене. Нам очень хотелось бы, чтобы все вы стали друзьями библиотеки и чтобы сегодняшний день принес вам много радости».
Побывать на балу и поздравить библиотеку Герцена с большим юбилеем приехал Губернатор Кировской области Игорь Васильев.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы сохранили традицию балов. Давайте будем приумножать традицию Герценовского бала, чтобы в Киров приезжали как можно больше гостей. Спасибо, что приняли в этом участие».
Современные Герценовские балы в библиотеке пользуются большой популярностью у кировчан и любителей исторических танцев из других регионов. Инициаторами возрождения балов стало историческое общество «Триумф». За несколько лет им удалось сделать Герценовский бал своеобразной культурной визитной карточкой города Кирова.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
13.12.2017