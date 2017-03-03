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Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочей поездкой Мурашинский район

Сегодня, 11:47 | Просмотров: 167 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочей поездкой Мурашинский район.

С открытием фанерного завода город Мураши получил большое и высокотехнологичное градообразующее предприятие. В инфраструктуру Мурашинского района было вложено около 6,5 миллиона рублей, и это не предел. На данный момент на заводе трудятся 182 человека, в перспективе численность коллектива будет увеличена до 400 человек.

Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочей поездкой Мурашинский районМИХАИЛ МАГИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО "СЕВЛЕСПИЛ":
«Здесь был пустырь. Бывший склад леспромхоза. Возникло вот это современное предприятие, которое должно доказать свою эффективность. Всех с праздником наступающим, я думаю, что успехов у нас будет много, труда и сил надо вложить немало, в этом предприятии много нюансов и сложностей».
 
В Мурашах в рекордные сроки, меньше чем за 1 год, был построен жилой дом для сотрудников завода. 24 благоустроенные квартиры, с мебелью, уже готовы принять жильцов, которые приедут сюда, чтобы поднимать лесоперерабатывающую промышленность региона. Губернатор высоко оценил качество жилья и условия для жизни сотрудников нового предприятия.

Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочей поездкой Мурашинский районАНДРЕЙ САМОДЕЛКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МУРАШИНСКОГО ФАНЕРНОГО ЗАВОДА:
«Это служебное жилье. Работаешь на заводе - живешь. Принцип простой. У нас примерно 95% работники Мурашинского района. Это как раз для тех специалистов, без которых завод ни работать, ни развиваться не сможет».
 
На предприятии действует и новейшая высокотехнологичная котельная, в будущем будет построен цех по производству пеллет, поскольку отходов от переработки древесины будет немало. И самое главное, в этом предприятии отношения между властью и бизнесом строятся по-новому.

Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочей поездкой Мурашинский районИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас до этого момента все инвестиционные предприятия строились по другому принципу. В обмен на обещания что-то построить, часть из которых была мифическими, что мы видим по целому ряду судебных процессов, область предоставляла леса, судьба которых печальна. Это - пример совершенно иного сотрудничества, когда мы заранее договорились о том, что сюда приходят инвестиции, и у нас рождается новый инвестиционный проект, где будем место и арендным отношениям в лесу, и покупке с аукциона. Вот это уже совершенно другой уровень взаимоотношений власти и бизнеса».
 
Объем производства после выхода предприятия на полную загруженность будет составлять 60 тысяч кубометров древесины в год, а за счёт создания второй линии - 120 тысяч кубометров.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вокруг такого градообразующего предприятия будет возникать и малый и средний бизнес, и мне кажется, что это новая жизнь муниципалитета. И еще отрадно, что сразу был задан тренд в заработной плате. Я думаю, мы ее называть не будем».
 
- Ну почему, около 31 тысячи рублей на данный момент.
 
 
Учитывая мультипликативный эффект, вокруг завода будет занято до 1200 человек. Губернатор отдельно подчеркнул, что предприятие зарегистрировано у нас и налоги будет платить в Кировской области. А это огромный вклад в экономику региона.


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