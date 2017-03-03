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«Вокруг такого градообразующего предприятия будет возникать и малый и средний бизнес, и мне кажется, что это новая жизнь муниципалитета. И еще отрадно, что сразу был задан тренд в заработной плате. Я думаю, мы ее называть не будем».

- Ну почему, около 31 тысячи рублей на данный момент.

Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочей поездкой Мурашинский район.С открытием фанерного завода город Мураши получил большое и высокотехнологичное градообразующее предприятие. В инфраструктуру Мурашинского района было вложено около 6,5 миллиона рублей, и это не предел. На данный момент на заводе трудятся 182 человека, в перспективе численность коллектива будет увеличена до 400 человек.В Мурашах в рекордные сроки, меньше чем за 1 год, был построен жилой дом для сотрудников завода. 24 благоустроенные квартиры, с мебелью, уже готовы принять жильцов, которые приедут сюда, чтобы поднимать лесоперерабатывающую промышленность региона. Губернатор высоко оценил качество жилья и условия для жизни сотрудников нового предприятия.На предприятии действует и новейшая высокотехнологичная котельная, в будущем будет построен цех по производству пеллет, поскольку отходов от переработки древесины будет немало. И самое главное, в этом предприятии отношения между властью и бизнесом строятся по-новому.Объем производства после выхода предприятия на полную загруженность будет составлять 60 тысяч кубометров древесины в год, а за счёт создания второй линии - 120 тысяч кубометров.Учитывая мультипликативный эффект, вокруг завода будет занято до 1200 человек. Губернатор отдельно подчеркнул, что предприятие зарегистрировано у нас и налоги будет платить в Кировской области. А это огромный вклад в экономику региона.