Главный федеральный инспектор с рабочей поездкой посетил Унинский район

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Больница, детский сад, маслозавод и коммунальное предприятие. Главного федерального инспектора по Кировской области в поселке Уни ожидала насыщенная программа. В ходе рабочей поездки Владимир Климов в первую очередь общался с местными жителями.В кабинет УЗИ традиционно - очередь. Новый аппарат востребован жителями Унинского района. Пациентам приходится ждать.Несмотря на долгое ожидание унинцы довольны своей больницей, говорит Петр Витошкин. Здесь оказывается полный спектр медицинских услуг. На девять тысяч населения работают 20-ть врачей.Унинскую ЦРБ главный федеральный инспектор по Кировской области посетил в первую очередь. Владимир Климов осмотрел больницу и пообщался с жителями, а также отметил высокое качество услуг.Владимир Климов посетил одно из предприятий пищевой промышленности. Унинский маслозавод перерабатывает молоко местных производителей. На выходе получается продукция высокого качества, но предприятие не без недостатков.Унидорстрой - ежегодно пополняет местный бюджет на 2 миллиона рублей. Обслуживает 230-ть километра. Это дороги местного значения.В ходе поездки Владимир Климов также посетил детский сад и многофункциональный центр, а затем провел рабочую встречу с главой Унинского района. Обсуждалась проблема с общественным транспортом. Руководитель района также отметил успехи, которых удалось достичь.Алексей Шаклеин отметил так же одну из главных проблем - кадровый голод. Молодежь покидает район и уезжает жить в город.