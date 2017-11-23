Главный федеральный инспектор с рабочей поездкой посетил Унинский район
Сегодня, 17:46 | Просмотров: 72 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В кабинет УЗИ традиционно - очередь. Новый аппарат востребован жителями Унинского района. Пациентам приходится ждать.
ПЕТР ВИТОШКИН, ЖИТЕЛЬ П. УНИ:
«Я уже сижу - полчаса, в назначенное время пришел.
- Пришли по записи.
- Пришли по записи и ждем вот».
Несмотря на долгое ожидание унинцы довольны своей больницей, говорит Петр Витошкин. Здесь оказывается полный спектр медицинских услуг. На девять тысяч населения работают 20-ть врачей.
ФЕЛИКС БОЧКОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ УНИНСКОЙ ЦРБ:
«Все специальности, основные - закрыты. В том числе и узкие. Медицинских сестер около ста, но все равно мы ощущаем дефицит. На медпунктах тоже. У нас около 13 медпунктов. Там везде есть работники».
Унинскую ЦРБ главный федеральный инспектор по Кировской области посетил в первую очередь. Владимир Климов осмотрел больницу и пообщался с жителями, а также отметил высокое качество услуг.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Есть практически все свои специалисты. Это хорошо для отдаленного, не такого густонаселенного района, иметь своих специалистов - очень важно. Молодцы в Унях, то что это смогли сохранить».
Владимир Климов посетил одно из предприятий пищевой промышленности. Унинский маслозавод перерабатывает молоко местных производителей. На выходе получается продукция высокого качества, но предприятие не без недостатков.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Размер заработной платы не обрадовал. Называю вещи своими именами - мало. Откровенно мало. Потому, что когда мы потом приехали к дорожникам - им тоже сложно. Но. 24 тысячи это выше чем в среднем по области».
Унидорстрой - ежегодно пополняет местный бюджет на 2 миллиона рублей. Обслуживает 230-ть километра. Это дороги местного значения.
АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВ, ДИРЕКТОР "УНИДОРСТРОЙ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ:
«Предприятие справляется, техника у нас есть. Технику мы закупаем, ежегодно 1-2 единицы новой техники. Обновляем».
В ходе поездки Владимир Климов также посетил детский сад и многофункциональный центр, а затем провел рабочую встречу с главой Унинского района. Обсуждалась проблема с общественным транспортом. Руководитель района также отметил успехи, которых удалось достичь.
АЛЕКСЕЙ ШАКЛЕИН, ГЛАВА УНИНСКОГО РАЙОНА:
«У нас развиваются и сельхоз предприятия, у нас есть мощные сельхоз предприятия в районе. Есть предприятия, которые начинали с нуля. По социальной сфере, не смотря на все сложности, которые сегодня существуют, мы сохраняем всю социальную сферу в том, как она была. Это очень сложно».
Алексей Шаклеин отметил так же одну из главных проблем - кадровый голод. Молодежь покидает район и уезжает жить в город.
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