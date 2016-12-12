В Кирове вручили премию имени Аполлинарии Тепляшиной
Сегодня, 17:48 | Просмотров: 93 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Аполлинария Николаевна служила ученикам 70 лет. За годы работы пережила множество испытаний. Одно из самых тяжёлых - война. Тепляшина стремилась не только дать знания. Желала помочь детям. Например, получив деньги за орден, покупала ученикам витамины. Так спасла многих детей от цинги. Теперь бывшие школьники называют себя "тепляшинцами". Среди них писатель Альберт Лиханов. Альберт Анатольевич - автор премии имени Тепляшиной. Это единственная в стране награда для учителей начальных классов. Ежегодно её вручают в День рождения Аполлинарии Николаевны. За 18 лет лауреатами стали 84 педагога.
ВАЛЕНТИНА САГДАКОВА, УЧИТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С. ФИЛИППОВО КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА:
«Особый след оставляет в жизни каждого первый учитель. Ведь начало школьной жизни - это не только важное событие в семье для родителей, но и для ученика».
Безграничная любовь к ученикам отличала Аполлинарию Тепляшину. Со временем меняются и дети, и учителя. Но главное остаётся неизменным.
ОЛЬГА ЯЧМЕННИКОВА, УЧИТЕЛЬ ГИМНАЗИИ Г. СЛОБОДСКОГО:
«Самое главное - это любовь к детям. Когда ты любишь детей, они это чувствуют. Тогда, наверное, найдётся и подход».
Первый учитель - это вторая мама. Такой была Аполлинария Тепляшина. Сегодня по её стопам идут другие учителя. Они тоже помнят: главная цель воспитания - научить добру.
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