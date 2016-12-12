В Кирове вручили премию имени Аполлинарии Тепляшиной

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В Кирове сегодня вручили премию имени Аполлинарии Тепляшиной. Награда для лучших учителей начальных классов была учреждена 18 лет назад и ее лауреатами стали более 80-ти педагогов.Аполлинария Николаевна служила ученикам 70 лет. За годы работы пережила множество испытаний. Одно из самых тяжёлых - война. Тепляшина стремилась не только дать знания. Желала помочь детям. Например, получив деньги за орден, покупала ученикам витамины. Так спасла многих детей от цинги. Теперь бывшие школьники называют себя "тепляшинцами". Среди них писатель Альберт Лиханов. Альберт Анатольевич - автор премии имени Тепляшиной. Это единственная в стране награда для учителей начальных классов. Ежегодно её вручают в День рождения Аполлинарии Николаевны. За 18 лет лауреатами стали 84 педагога.Безграничная любовь к ученикам отличала Аполлинарию Тепляшину. Со временем меняются и дети, и учителя. Но главное остаётся неизменным.Первый учитель - это вторая мама. Такой была Аполлинария Тепляшина. Сегодня по её стопам идут другие учителя. Они тоже помнят: главная цель воспитания - научить добру.